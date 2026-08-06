Bodrum FK\'dan Genç Yetenek Transfersi

TRENDYOL 1'inci Lig'de transfer döneminde genç yeteneklere yönelen Bodrum Futbol Kulübü, Antalyaspor'dan santrfor Kerem Kayaarası ve gurbetçi orta saha oyuncusu Enes Koç'u da renklerine bağladı. Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayıp U19 Milli Takımı'nda da görev yapan Kerem ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak Avusturya ekibi FC Dornbirn forması giyen ve bonservisi Austria Lustenau'da bulunan Enes Koç ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. Enes de Kerem gibi U19 Milli Takımı'nda görev yapıyor.