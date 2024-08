Spor

Bodrum FK, Süper Lig'de ilk galibiyetin peşinde

Fırat AKAY/ BODRUM,

TARİHİNDE ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve ilk hafta maçında evinde Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Bodrum Futbol Kulübü, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Süper Lig'de hem ilk golünü atıp hem de ilk kez galip galip gelmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlıların teknik patronu İsmet Taşdemir, rakiplerini iyi tanıdıklarını söyledi. Eyüpspor'la 2 sezondur 1'inci Lig'de karşı karşıya geldiklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Biz rakibimizi, rakibimiz de bizi iyi tanıyor. Zor bir maça çıkacağız. Bu zor maça hazırlanıp iyi bir şekilde kendi ligimizin ikinci sınavını vermek istiyoruz" dedi.

Eyüpspor'u geçen sene iki maçta da yenemediklerini hatırlatan İsmet Taşdemir, "Geçen sene iki maçı da galip bitirememiştik. Eyüpspor iki maçta da bizi yendi. Daha önceki yıllarda ise rakibimi mağlup etmiştik. Onlar da hem kadrolarını koruyup üzerine iyi transferler yaptı. Bu ligin deneyimli oyuncularını aldı. Zaten iyi olan bir takımları vardı şimdi daha iyi duruma geldiler. Bizim de kendi oyun düzenimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacağız. Zor bir maç bizleri bekliyor. Elimizden gelen mücadeleyi sahada vereceğiz" diye konuştu.

"PUŞCAŞ BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Takıma yeni katılan forvet George Puşcaş ile ilgili değerlendirme yapan Taşdemir, "Katkı sağlayacağını düşünmediğimiz hiçbir oyuncuyu aramıza katmayız. Puscas'ın da bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla çok uzun zamandır bildiğimiz, takip ettiğimiz bir oyuncu. Kulübünden dolayı işler biraz uzun sürdü ve bu noktaya kadar geldik. Dolayısıyla kalitesi belli, oynadığı kulüpler, milli takımlar her şey belli. Bize çok faydalı olacağına inandığımız bir transfer yaptı. Bizim de ona alışmamız ve doğru oyunumuzla onu da entegre etmemiz gerekiyor. O da biraz çaba sarf edecek. Kendisi iyi bir sezon geçirir. Uluslararası iyi bir golcü geldi. Puscas Romanya Milli Takımı'nda oynamış, İngiltere'de ve İtalya'da birçok kulüpte oynamış. Oyuncuya kötü dememiz zaten imkansız" yorumunu yaptı.

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK BİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Gaziantep FK maçında üstün oynadıklarını ve çok gol kaçırdıklarını belirten Taşdemir, "Seyircisiz oynamak bence bütün maçları etkiliyor. Bütün oyunlar yavan bir hale bürünüyor. Biz o yavanlığı futbol anlamında çok doğru yerlere götürdük, çok doğru oynadık. Ama sonuca gidemedik, yapamadık. Çok gol kaçırdık ve çok üstün oynadık. Maalesef mağlup olduk. Bu ligin gerçeği bu, pozisyon vermeden de mağlup olabiliyorsunuz. Dolayısıyla son düdüğe kadar sahanın içinde kalmamız ve o konsantreyi bozmamamız gerekiyor. Rakibimiz korner attı ve bir gol buldu. Biz daha iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Ama bu maç geride kaldı. Artılarımız çok fazla. Elbette eksilerimiz de var. Biz eksiklerimizin üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"BODRUM'A GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Bodrum Futbol Kulübü'nün yeni transferi golcü George Puşcaş ise, buraya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. "Hava değişimine ihtiyacım vardı" diyen Rumen oyuncu, "Aç ve istekli olan bir takıma gelmek istiyordum. Transfer gerçekleştiği için mutluyum. Bodrum FK'nın başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu kadar kısa zamanda lig yükselmek çok önemli bir durum. Burada bir aile olduğunu bana söylemişlerdi. O aileyi görüyoruz. Oyuncuların ne kadar aç ve istekli olduğunu, takımımızı daha iyi yerlere taşımak için ne kadar mücadeleci olduklarını burada gördüm. Taraftar da her kulüp için çok önemli. Bizim kulübümüz için de çok önemli. Taraftarlarımızın her zaman içeride ya da dışarıda oynadığımız zaman bizimle birlikte olmaları, bizi desteklemeleri çok önemli. Taraftarsız bu iş olmaz. Ben de bir an önce onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

"YENİDEN SÜPER LİG'DE OLMAK MUTLULUK VERİCİ"

Yeniden Süper Ligde oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen takımın tecrübeli oyuncularından Kenan Özer, "Benim açımdan baktığımızda tekrar Süper Lig'e dönmek gurur verici. Herkes Türkiye'nin en üst ligi olan Süper Lig'de oynamak ister, her futbolcunun hayalidir. Ben daha önceki yıllarda oynamıştım. Ama Bodrum FK'la tekrar Süper Lig'e dönmek benim için çok büyük bir keyif. Çünkü buradaki arkadaşlarımın alt liglerde kazandıkları şampiyonluk için ne kadar çok mücadele verdiklerini biliyorum. Ömür boyu unutamayacağımız anıları Bodrum FK ile yaşadık. Bodrum'da çocuklarımla birlikte Süper Lig heyecanı yaşamak belki torunlarıma anlatacağım bir hikaye benim için" cümlelerini kurdu.

"AİLE HAVASINI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Süper Lig'de çok mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden Kenan sözlerini şu şekilde tamamladı: "İlk maçımızda çok üzüldük. Çünkü Süper Lig'de ilk kez oynayan arkadaşlarımız çoktu. Onlar adına çok isterdim bu maçı almamızı. Bu maçı kaybetmemize rağmen arkadaşlarımız için çok büyük aynı zamanda acı tecrübe oldu. Kötüyü iyiye yormak istiyorum. Gaziantep FK karşısında pozisyon bile vermedik. Maçta kontrol başından sonuna kadar bizdeydi. Kalecimiz Diego'ya top dahi gelmedi. İstatistikler de bunu gösteriyor. Her zaman konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ben gelecek adına çok ümitliyim. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bizim 1'inci Lig'de yakaladığımız aile havasını, yine aynı şekil devam ettiriyoruz. Yönetimimiz, hocalarımız, futbolcularımız, çalışanlarımız hepimiz bir aile gibiyiz."