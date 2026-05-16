Bodrum FK Süper Lig hayaline veda etti

1'inci Lig Play-Off yarı finalinde ilk maçta evinde 1-0 yendiği Arca Çorum FK'ya rövanş karşılaşmasında deplasmanda uzatmalarda yediği golle 2-0 kaybeden Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig'e dönüş hayallerine veda etti. Maç boyunca hücumda etkili olamayan yeşil-beyazlılar savunmada ise dirençli bir oyun sergiledi. Müsabakanın 81'inci dakikasına kadar kalesini başarıyla savunan Ege ekibi Arda Hilmi'nin ceza sahası dışında attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Maçı bu skorla tamamlayıp umudunu uzatmalara götüren Bodrum FK yine savunmayı ön planda tutarken, Çorum ekibi 99'uncu dakikada Samudio'nun golüyle 2-0'ı buldu.

Bu dakikadan sonra atak yapmaya başlayan ancak sonuç alamayan Bodrum Futbol Kulübü, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönme şansını kaçırdı. Çorum FK'yı 2023-2024 sezonunda Play-Off yarı finalinde elemeyi başarıp o sene Play-Off finalinde Sakaryaspor'u yenen Bodrum FK aynı kaderi yaşamadı. Bodrum FK maçta 120 dakika boyunca yüzde 31 topla oynayıp sadece 3 şut çekebildi. Çekilen 3 şutun ise hiçbiri Çorum kalesine isabet etmedi. Bodrum FK, maç öncesi ve sırasında yaşanan olaylara ise tepki gösterdi. Yeşil-beyazlıları taşıyan otobüs Çorum Şehir Stadı'na giriş yaptığı sırada yumurtalı ve taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı, araçta maddi hasar oluştu. Şans eseri takımda kimse yaralanmadı.

OLAYLARA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Yeşil-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Maç esnasında ise Bodrum FK'lı oyunculara tribünlerden yabancı madde atıldığı görüldü. Ayrıca uzatma anlarının 106'ncı dakikasında maç Çorum FK lehine 2-0 devam ederken Bodrum FK atağa çıktığı anda bir top toplayıcının sahaya top atması yeşil-beyazlıların tepkisini çekti. Bodrum atağı sırasında iki topun sahada olması nedeniyle oyun durdu. Sonucu değiştiremeyen Bodrum Futbol Kulübü finale kalamadı. 1'inci Lig finali 24 Mayıs Pazar günü Konya'da Esenler Erokspor - Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak. Finali kazanan takım tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselecek.

SEFER YILMAZ: HER TÜRLÜ ŞİDDETE MARUZ KALDIK

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Herkesin büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. Buraya finale çıkmak için gelmiştik. Ama çok iyi oynadığımız ilk maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi. Burada biraz atmosferden de söz etmek lazım. Maçtan önce başlayan olaylar stadyumda da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı, her türlü şiddete maruz kaldık. Tabii hakemler de biraz bu olayların etkisinde kaldı, sindiler. Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımla değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla maça iyi hazırlanmışlar" dedi.

'SADECE FUTBOL OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Kötü anlar yaşadıklarını ifade eden Sefer Yılmaz, "Maalesef bunlar kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik ama maalesef burada bunu göremedik. O yüzden de üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorum FK iyi bir takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir ama bu şeyler üzücü. Futbol adına maalesef çok kötü olaylar yaşandı. İnşallah bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

ÜZEYİR VE FREDY ESKİ TAKIMLARINA KARŞI KAZANDI

Kariyerlerinde uzun süre Bodrum Futbol Kulübü forması giyen Angolalı orta saha Fredy ve sağ bek Üzeyir, Çorum FK formasıyla eski takımlarına karşı final sevinci yaşadı. Maça ilk 11'de başlayan Fredy 120 dakika oyunda kalıp etkili bir oyun ortaya koydu. Üzeyir ise 90'ıncı dakikada oyundan alındı. Bodrum FK'ya 2021-2022 sezonunda gelen Üzeyir, yeşil-beyazlı ekipte hem 2'nci Lig hem de 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Toplam 4 sezon Bodrum FK forması giyen Üzeyir bu sezon başında Çorum FK'ya transfer oldu. Fredy ise geçen sezon Süper Lig döneminde Bodrum FK'ya geldi. Bu sezon da sezonun ilk yarısında 1'inci Lig'de yeşil-beyazlılarda görev alan Fredy ara transfer döneminde Çorum FK'ya imza attı.