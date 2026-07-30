Bodrum FK, Trabzonspor\'dan İki Genç Oyuncu Transfer Etti

TRENDYOL 1'inci Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'dan iki genç oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar orta saha Boran Başkan ve defans Ali Şahin Yılmaz'ı resmen renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç orta saha Boran Başkan, bordo-mavili formayla A Takım seviyesinde resmi maç tecrübesi yaşarken, Trabzonspor U19 takımında çıktığı 55 resmi karşılaşmada 12 gole imza atmıştır. Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ali Şahin Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Trabzonspor altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz, kariyerinde Trabzonspor ve İstanbulspor formalarını giydi. Bordo-mavili ekibin U19 takımında 52 resmi maçta görev alan başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise İstanbulspor'da kiralık olarak geçirdi." ifadeleri kullanıldı.