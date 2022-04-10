Bölgesel Amatör Lig maçını 6 bin kişi izledi - Son Dakika

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- Bölgesel Amatör Lig maçını 6 bin kişi izledi

Adana 1954 FK, Silifke Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi

ADANA - Bölgesel Amatör Lig'de Adana 1954 FK, Mersin Temsilcisi Silifke Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Müsabakayı yaklaşık 6 bin seyirci takip etti.

Bölgesel Amatör Lig'de Adana 1954 FK ile Mersin Temsilcisi Silifke Belediyespor takımları Muharrem Gülergin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beraberliğin konuk ekibe yaradığı maçı Adana 1954 FK 3-0 kazandı. Aynı saatte Adana'nın Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor mücadelesinin olmasına rağmen taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 6 bin taraftar takip ederken, turuncu-beyazlılar, 4 tarafta bulunan tel örgülerin arkasında maçı takip etti. Müsabakayı Adana MHP Milletvekili Muharrem Varlı, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve TJK Başkanı Serdal Adalı birlikte izledi.

Grubu lider olarak bitiren turuncu-beyazlılar, Antalya'dan Kepez Belediye, Konya'dan Sarayönü ile play off maçı oynayacak. Maçlar 18 Nisan tarihinde başlayacak. Karşılaşmalar Kayseri veya Mersin'de oynanacak.