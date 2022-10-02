Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var - Son Dakika
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Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var

02.10.2022 13:26

Guendalina Rodriguez isimli trans birey, Wanda Nara ile boşanmanın eşiğinden dönen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Galatasaray'ın, PSG'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Mauro İcardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boşanma kararı alan ikili daha sonra barıştıklarını ilan etmişti. Ancak yıldız futbolcuyla ilgili skandallar bitmek bilmiyor.

İLİŞKİ YAŞADIKLARINI İDDİA ETTİ

Guendalina Rodriguez isimli trans birey sosyal medya hesabından Mauro İcardi'le ilişki yaşadığını iddia etti. Futbolcuya ait olduğunu öne sürdüğü yazışmaları paylaşan Guendalina Rodriguez, boşanma haberlerinden sonra İcardi ile görüşmek için İtalya'ya geldiğini söyledi.

Mauro İcardi ile ilişki yaşadığını söyleyen trans birey futbolcuyu ifşa etti

"2019'DAN BERİ ARALIKLI İLİŞKİMİZ VAR"

Genç kadın, üç yıldır bir ilişki içinde olduklarına dair şu paylaşımı yaptı: "2019'dan beri bir hikayemiz var. Aralıklı bir romantizm ve bunu hiçbir zaman reddetmedi ya da onaylamadı , açıkçası kariyeri nedeniyle, ayrıca çocukları ve Wanda'sı olduğu için. Umarım şimdi Mauro nefes alır ve gençliğini düşünür".

Mauro İcardi ile ilişki yaşadığını söyleyen trans birey futbolcuyu ifşa etti
Mauro İcardi ile ilişki yaşadığını söyleyen trans birey futbolcuyu ifşa etti
Mauro İcardi ile ilişki yaşadığını söyleyen trans birey futbolcuyu ifşa etti
Mauro İcardi ile ilişki yaşadığını söyleyen trans birey futbolcuyu ifşa etti
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Mauro Icardi, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi ile ilişki yaşadığını öne süren trans birey: 2019'dan beri bir hikayemiz var - Son Dakika
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