Bouchouari: Hedefim Trabzonspor'da Önemli Bir Parça Olmak

31.03.2026 12:11
Trabzonspor'un yeni oyuncusu Bouchouari, takıma katkı sağlamayı ve sahada kendini göstermeyi istiyor.

TRABZONSPOR'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bordo mavili formayla en büyük hedefinin takımın önemli bir parçası olmak ve sahada kendisini göstermek olduğunu söyleyerek, " Trabzonspor'da kendimi göstermek ve takıma katkı sunmak istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, yeni sezonda sahada gerçek performansını ortaya koyarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak istediğini söyledi. Kariyer yolculuğunu ve hedeflerini Trabzonspor Kulübü Dergisi'nin Nisan ayı sayısında anlatan Bouchouari, Trabzonspor'da başarılı bir hikaye yazmak istediğini dile getirdi.

'FUTBOL HAYATIMIN EN ÖNEMLİ PARÇASIYDI'

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve futbola olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirten Bouchouari, "Futbolla olan ilk sevgim babam sayesinde oldu. Küçük yaştan itibaren beni sahaya götürürdü. Sanıyorum 6 yaşında beni bir akademiye yazdırdı. Ama karakterimi asıl şekillendiren mahallede oynadığımız hiç bitmek bilmeyen maçlardı. Futbol, hayatımın her zaman en önemli parçasıydı" dedi.

'AİLEM BENİ DİSİPLİNLİ YETİŞTİRDİ'

Eğitim hayatında ailesinin disiplinli yaklaşımının etkili olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Derslerim iyi olmadığında futbol oynamama izin verilmezdi. Annem öğretmendi. Ancak böyle büyümek güzeldi, çünkü hayatımda bana çok yardımcı oldu. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ders çalışıp iyi notlar alarak futbol oynama hakkı kazanırdım yani" ifadelerini kullandı.

'FATİH HOCAMIN BANA OLAN GÜVENİ İÇİN MİNNETTARIM'

Teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine olan güvenine değinen Bouchouari, "Bir oyuncu için en kritik nokta teknik direktörünün güvenini kazanmaktır. Size inanan, potansiyelinizi gören bir hocanız olduğunda her şey çok daha kolaylaşır ve kendinizi çok daha iyi hissedersiniz. Fatih Hocamın bana olan bu güveni için gerçekten minnettarım" diye konuştu.

'BENİ EN ÇOK KULÜBÜN KÖKLÜ TARİHİ VE BANA SUNDUKLARI PROJE ETKİLEDİ'

Transfer sürecine ilişkin konuşan Bouchouari, "Beni en çok kulübün köklü tarihi ve bana sundukları proje etkiledi. Ayrıca, teknik direktörün bana olan güveni karar vermemi daha da çok kolaylaştırdı. Bu tercihi yaptığım için çok mutluyum. Trabzon'da olmaktan keyif alıyorum ve bunun sonunun güzel biten bir serüven olmasını umuyorum. Bu arada Trabzon insanı ve taraftarlarımız her yerde, her ortamda çok pozitifler. Yüzlerine baktığınızda Trabzonspor'a olan aşklarını görebiliyorsunuz" dedi.

'HEDEFİM TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI OLMAK'

Yaşadığı sakatlık sürecine de değinen Bouchouari, "Kariyerim boyunca ilk kez sakatlık yaşadım, bu benim için yeni ve zor bir deneyimdi. Neyse ki etrafımda benimle çok iyi ilgilenen bir ekip vardı. Geri dönmek zaman alıyor, adım adım ilerliyoruz. Şimdi tek isteğim sahada gerçek Benjamin Bouchouari'yi göstermek, takımın önemli bir parçası olmak ve elimden gelen en iyi katkıyı sağlamak. Kişisel hedefim bu başarının bir parçası olmak" şeklinde konuştu.

'SÜPER LİG FİZİKSEL AMA BENİ ZORLAMIYOR'

Türkiye Süper Ligi'nin fiziksel yapısına dikkat çeken genç oyuncu, "Zor olduğunu düşünmüyorum. Eğer zekiyseniz ve rakiplerinizden daha hızlı düşünebiliyorsanız fiziksel sertliğin üstesinden gelebilirsiniz. Burası gerçekten de daha fiziksel bir lig ama bu benim için bir problem değil. Ama Türkiye Ligi, Fransa ligi ile benzerlikler de taşıyor. Bu nedenle fazla zorlandığımı söyleyemem" dedi. Genç oyuncu Süper Lig'de oyunun Fransa'ya kıyasla daha fazla durduğunu dile getirerek, "Fransa'da oyunun daha çok oynanması için çabalıyorlar ve bu durum oyuncunun maç ritmini korumasını kolaylaştırıyor. Bunun Türkiye'de, hakemlerle birlikte gittikçe daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sadece zaman meselesi" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM A MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE BAŞARILARI SÜRDÜRMEK'

Fas Milli Takımı ile ilgili hedeflerinden de bahseden Bouchouari, "Fas futbolu, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra her alanda müthiş bir gelişim gösterdi. Bir Faslı olarak orada olmak ve bu yükselişi temsil etmek benim için büyük bir onur. En büyük hayalim A Milli Takım düzeyinde de bu başarıları sürdürmek. Ülkemin futbol dünyasındaki konumu beni gururlandırıyor" dedi.

Kaynak: DHA

