Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Değişikliği

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine getirilen Engin Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda etti. İzmir temsilcisinde 5 yıl altyapıda çalışan ve son olarak U19 takımının başında yer alan genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulüpte geçirdiğim her an benim için büyük bir gurur oldu. Bucaspor'da geçirdiğim her gün benim için bir öğrenme ve gelişme fırsatıydı. Gelecekteki yolculuğumda burada elde ettiğim her şeyi daima kalbimde taşıyacağım" diye konuştu.

Buca şimdiye kadar transferde devam eden yasağı nedeniyle bir adım atmamıştı.