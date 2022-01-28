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Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı - Son Dakika

Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı

28.01.2022 12:42

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne basarak söylediği, "Sportif direktörlü profesyonel futbol yönetimi" modelini Burak Elmas hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Elmas'ın davetiyle İstanbul'a gelen dünyanın en iyi sportif direktörlerinden Luis Campos, Galatasaray'da görevine başlayacak. Maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting ve oyuncu satışından artık Campos sorumlu olacak.

Galatasaray "Türk futbolunda yapılamaz" denilen devrimin fitilini ateşledi. Aslan, dünyanın en ünlü ve en başarılı sportif direktörlerinden Luis Campos'la anlaşmaya vardı.

Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı

ÖNEMLİ TAKTİSYEN

Transfer sihirbazı olarak tanınan Campos, Real Madrid'de Mourinho tarafından taktik analizcisi olarak görevlendirildi.

YETKİLER CAMPOS'TA

Campos, maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting departmanı ve oyuncu satışından sorumlu olacak. Maaşı ise kulübü zorlamayacak seviyede.

Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı

1.5 MİLYON EURO

Portekizli futbol adamının yıllık maaşının 1.5 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı

LUİS CAMPOS KİMDİR?

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.

Ali Koç'un hayalini Burak Elmas gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi resmen başlattı
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Real Madrid, Galatasaray, Transfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı - Son Dakika
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