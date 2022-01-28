Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı

Galatasaray "Türk futbolunda yapılamaz" denilen devrimin fitilini ateşledi. Aslan, dünyanın en ünlü ve en başarılı sportif direktörlerinden Luis Campos'la anlaşmaya vardı.

ÖNEMLİ TAKTİSYEN

Transfer sihirbazı olarak tanınan Campos, Real Madrid'de Mourinho tarafından taktik analizcisi olarak görevlendirildi.

YETKİLER CAMPOS'TA

Campos, maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting departmanı ve oyuncu satışından sorumlu olacak. Maaşı ise kulübü zorlamayacak seviyede.

1.5 MİLYON EURO

Portekizli futbol adamının yıllık maaşının 1.5 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

LUİS CAMPOS KİMDİR?

1964 doğumlu futbol adamı, Mourinho'nun yenilmez Porto'suna "Dur" diyerek adından söz ettirdi. 2013'te Monaco kulübünün temelini attı. Falcao, Moutinho, James Rodriguez, Mbappe, Lemar, Benjamin Mendy, Martial, Bernardo Silva, Bakayoko gibi isimleri kulübe kazandırdı.

Campos, geçen sezon Fransa'yı şampiyon bitiren Lille'in kadrosunu oluşturdu. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'yı o transfer etti.

Campos, Real Madrid'de Mourinho döneminde futbolcu izleme ekibinin başına getirildi. Ayrıca bu görevinin yanında Mourinho onu taktik analizcisi yaptı. Üst üste Şampiyonlar Ligi'ne ambargo koyan Real Madrid'in başarılarında önemli pay sahibi oldu.