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Burdur'da Basketbol Antrenörü, Maçlardan Men Cezası Alınca Oyuncularına Moral Verdi - Son Dakika
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Burdur'da Basketbol Antrenörü, Maçlardan Men Cezası Alınca Oyuncularına Moral Verdi

Burdur'da bir basketbol antrenörü, bir yıl maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye okul sporları müsabakası basketbol final maçına hazırladığı cansız mankenini gönderdi. Antrenör Mevlüt Gezer, maçlarda kendisine uğurlu gelen kombini mankene giydirdi ve oyuncularının saha kenarındaki mankene bakıp motive olmasını istedi.

20.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 14:51
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Burdur'da bir basketbol antrenörü, bir yıl maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye okul sporları müsabakası basketbol final maçına hazırladığı cansız mankenini gönderdi.

CANSIZ MANKEN SAHA KENARINA BIRAKILDI

Kentte yaşayan ve 13 yıldır basketbol sporuyla uğraşan 26 yaşındaki antrenör Mevlüt Gezer, geçen yıl bir maçta rakip takımın antrenörüyle yaşadığı tartışmayı yargıya taşıdı. Mahkeme tarafından rakip takımın antrenörüne ve kendisine "bir yıl maçlardan men" cezası verilince Gezer, final maçında oyuncularına moral vermek için bir yöntem buldu. Aynı zamanda konfeksiyon işiyle uğraşan Gezer, iş yerindeki cansız mankenleri giydirirken aklına kendi kıyafetlerini ve yüzünün renkli fotokopisini mankene giydirip maça götürmek geldi. Bu sayede oyuncularına güç ve motivasyon vereceğini düşünen Gezer, hazırladığı mankeni spor salonunun kapısına kadar getirip oyuncularına teslim etti. Manken oyuncular tarafından saha kenarına bırakıldı.

Antrenör, maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye manken gönderdi

UĞURLU KOMBİNİNİ MANKENE GİYDİRDİ

Basketbol antrenörü Mevlüt Gezer, AA muhabirine, MAKÜ Gençlik Spor Kulübünün 16 yaş altı erkek basketbol takımının antrenörü olduğunu söyledi. Oyuncularını çok sevdiğini belirten Gezer, her durumda onların yanında olduğunu göstermek istediğini aktardı. Gezer, maçlarda kendisine uğurlu gelen kombini mankene giydirdiğini dile getirerek, "Mankeni saha kenarına koymak için gerekli yerlerden izinlerimi aldım hem çocuklara sürpriz olsun hem de onlara moral versin istedim." dedi.

Antrenör, maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye manken gönderdi

"OYUNCULARIMIN YANINDA OLAMAMAK BENİ ÇOK ETKİLİYOR"

Oyuncularının saha kenarındaki kendini yansıtan mankene bakıp motive olmasını isteğini vurgulayan Gezer, şöyle konuştu:
"Daha fazla motive olsunlar, maça asılsınlar, daha iyi oynasınlar istedim. Mankeni giydirdiğim kombinle hiç final kaybetmedim, inşallah bunu da kazanacağız. Saha kenarında hep kaşkolle dururum, inşallah çocuklar beğenirler ve motive olurlar. Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzağım. Tribüne bile giremiyorum, inanılmaz derecede bu duruma üzülüyorum. Oyuncularımın yanında olamamak beni çok etkiliyor. Onlar benimle antrenman yaptılar, benimle ter akıttılar. Bugün sahada olamasam bile 15 aslanım benim öğrettiklerimi yapacak, buna inancım tam ama en azından arkalarına dönüp baktıklarında maketimi görsünler. Onları yalnız bırakmamak için elimden geleni yaptığımı göstermek istedim ki onlar da ellerinden geleni yapsınlar."

Antrenör, maçlardan men cezası alınca oyuncularına moral olsun diye manken gönderdi
Burdur\'da Basketbol Antrenörü, Maçlardan Men Cezası Alınca Oyuncularına Moral Verdi
Kaynak: AA
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