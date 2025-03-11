Bursa'da Uluslararası Spor Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Bursa'da Uluslararası Spor Festivali Başlıyor

Bursa\'da Uluslararası Spor Festivali Başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Spor Festivali'ne katılım başvurularını sürdürüyor. 17 ilçede farklı spor branşlarında etkinlikler yapılacak.

11.03.2025 12:15  Güncelleme: 12:17
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Nisan'da başlayıp 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde düzenlenecek olan 'Uluslararası Spor Festivali'ne katılım başvuruları sürüyor. Kentin farklı noktalarında başvuru stantları kuran Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e herkesin festivalde yer almasını hedefliyor.

Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediye spor Kulübü iş birliğinde bu yıl ilki yapılacak olan 'Bursa Uluslararası Spor Festivali', 2 Nisan-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Her yaşa hitap edecek şekilde düzenlenecek olan festival, 17 ilçenin tamamında 17 farklı spor branşında yapılacak. Festival kapsamında futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branşta müsabakalar ve turnuvalar düzenlenecek. 23 Nisan ve 19 Mayıs haftası etkinliklerini de kapsayacak olan festivalin kapanış töreni, 19 Mayıs'ta yapılacak.

Okullar ve üniversitelerin yanı sıra bireysel katılıma da açık olan festivale, 20 Mart Perşembe gününe kadar başvuru yapılabilecek. İsteyenler https://busf.com.tr/basvuru adresinden, isteyenler de Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan stantlarda başvurusunu tamamlayabiliyor. Kent Meydanı, Acemler ve Odunluk metro istasyonları, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, Kültürpark ve Yıldırım Ramazan meydanları, Downtown, Zafer Plaza, Korupark ve Podyumpark AVM'de bulanan stantlara, her yaştan vatandaş başvuru yapabiliyor.

Kayıtların ardından fikstürler belirlenerek 2 Nisan Çarşamba günü müsabakalar başlayacak. Fikstür sonuçları, www.busf.com.tr adresinde yayınlanacak. Etkinlik takvimi ve programı ise www.bbbgenclikkulubu.com adresinden duyurulacak.

"Sporun keyfini çıkaralım"

Sporun coşkusunu bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Bursa Uluslararası Spor Festivali'nde hep birlikte yaşayacaklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin her bir köşesinde sporu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Festivalin her yaşa ve her kesime hitap edecek şekilde 17 ilçenin tamamında düzenleneceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Festivalde yer almak isteyenler için okul, üniversite ve bireysel başvurular alınmaya devam ediliyor. Festivaldeki en büyük destekçimiz Bursa'mızın sporsever halkı ve özellikle de gençlerimiz olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak onların her zaman yanında olmaya, sporu her mahallede, her okulda, her sokakta yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Hep birlikte sahaya çıkalım, hareket edelim, yarışalım ve en önemlisi sporun keyfini çıkaralım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da Uluslararası Spor Festivali Başlıyor - Son Dakika

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