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'Büyük Atatürk Koşusu' Ankara'da yapıldı - Son Dakika
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'Büyük Atatürk Koşusu' Ankara'da yapıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 88'inci 'Büyük Atatürk Koşusu'nda yaklaşık 3 bin koşucu, Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak zorlu hava şartları ve yağmura aldırış etmeden koştu.

24.12.2023 - 14:48,
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'Büyük Atatürk Koşusu' Ankara'da yapıldı

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 88'inci 'Büyük Atatürk Koşusu'nda yaklaşık 3 bin koşucu, Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak zorlu hava şartları ve yağmura aldırış etmeden koştu.

Bugün yapılacak olan 'Büyük Gazze Yürüyüşü' sebebiyle güzergahı değişen ve Ankara Garı yerine Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru'nda sona eren koşuda katılımcılar 10 kilometre koştu. Koşu sonucunda kadınlarda; Nursena Çeto 1'inci, Pınar Demir 2'nci ve Hasibe Demir 3'üncü oldu. Erkeklerde ise; Bahattin Güney 1'inci, Ramazan Özdemir 2'nci ve Abdurrahman Gediklioğlu 3'üncü oldu. Koşuda derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Koşuculara ödüllerini; Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar takdim etti.

"YARIŞIN ANITKABİR'İN YANINDA BİTMESİ AYRI BİR GÜZELLİK OLDU"

Koşuların ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 12 askerimize başsağlığı dileyerek, "Bugünkü bu koşuyu şehitlerimiz ve Gazze'deki mazlumlar adına da koştuk. Hava çok soğuk ve yağmurluydu. Gazze ile ilgili bir anma mitingi olacağından dolayı parkurda değişiklik yaparak koşuyu Anıttepe Stadyumu içerisinde tamamladık. Anıtkabir'in karşısında bir mekan oldu. Atatürk adına koşulan bir yarışın Anıtkabir'in yanında bitmesi ayrı bir güzellik oldu. Bunun için yarışan bütün sporculara teşekkür ediyorum. 81 ilimizden sporcu katılması ayrı bir güzellik. 5 ülkeden sporcu var. Kulüplerimiz var, bütün illerden master sporcularımız var" dedi.

\'Büyük Atatürk Koşusu\' Ankara\'da yapıldı
Kaynak: DHA
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