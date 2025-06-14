Çaykur Rizespor'da Başkan Turgut: Daha Büyük Başarılar İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika
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Çaykur Rizespor'da Başkan Turgut: Daha Büyük Başarılar İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Çaykur Rizespor\'da Başkan Turgut: Daha Büyük Başarılar İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz
14.06.2025 17:29
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ÇAYKUR Rizespor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Turgut, "Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇAYKUR Rize spor Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Turgut, "Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor 94'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı Rizespor Futbol Akademisi konferans salonunda yapıldı. Çoğunluğun sağlandığı kurulda tek adayla yapılan seçimde mevcut başkan İbrahim Turgut güven tazeledi. Yönetici listesinde değişikliğe giden Turgut, seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

'HEDEFLERİMİZİ YENİLEYECEĞİZ'

Büyük mesafeler kat etiklerini söyleyen Başkan Turgut, "Bilindiği üzere, üç yıl önce büyük bir sorumluluk üstlenerek, kulübümüzü daha güçlü, daha istikrarlı ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için bu göreve geldik. Bu sürede, birlikte aile bağlarını güçlendirerek büyük mesafeler kat ettik. Görev süremizin ilk yılında, hak ettiğimiz Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'de geride kalan iki sezonda ise ligi ilk 10 içerisinde tamamladık. Elbette yeni dönemde hedeflerimizi de yenileyeceğiz. Yapacağımız kadro planlaması ve takviyelerle ligi çok daha iyi yerlerde bitirmenin mücadelesini vereceğiz" dedi.

'KULUBÜMÜZÜN BORCU BULUNMAMAKTADIR'

Ekonomik olarak Süper Lig'in en iyi 5 takımından biri olduklarını söyleyen Turgut, "Son dönemde birçok oyuncumuz, ülkelerinin milli takımlarına ilk kez davet edilmiş, Çaykur Rizespor tarihinde iki futbolcumuz aynı anda A Milli Takımımızın formasını gururla taşımıştır. Bunun yanında iki oyuncumuz da Genç Milli Takıma davet edilmiştir. Bunlar doğru planlamanın birer örneğidir. Oyuncu gelişimi ve milli takımlara verdiğimiz oyuncular, sürecin nedenli dikkatli yönetildiğini göstermektedir. Ekonomik anlamda ise kulübümüz, Süper Lig kulüpleri arasında ilk 5 içerisinde yer almakta, geçmişe dönük hiçbir borcu bulunmamaktadır. Ödemeleri düzenli bir şekilde sürdürerek mali disiplinden taviz vermemektedir. Kulübümüzün borcu bulunmamaktadır" diye konuştu.

Başkan İbrahi Turgut açıklamasın şunları da kaydetti:

"Çaykur Rizespor Futbol Akademisi ise sadece Rize'nin değil Türkiye'nin yakından konuştuğu bir yapıya sahiptir. Akademiye verdiğimiz önemle 10 farklı yaş kategorisinde 200'ün üzerinde sporcuyla çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca futbol okullarımızda 1000'in üzerinde çocuğumuz sporla buluşuyor. Akademi kategorilerinde 5 oyuncumuz milli takıma davet edilerek bizleri gururlandırdı. Amatör branşlarımızda da örnek bir yapı sergiliyoruz. 21 farklı spor dalında toplamda 1300'ün üzerinde sporcumuz bulunmakta ve bu branşlarda tam 23 milli sporcumuzun yetişmiş olması, Çaykur Rizespor'un artık bir futbol kulübünden çok daha fazlası olduğunun göstergesidir. Bu başarılar, sadece bir yönetim başarısı değil, Rize'ye gönül vermiş, kulübünü sahiplenen herkesin ortak eseridir. Biz büyük bir aileyiz. Bu aile her geçen gün büyümeye, güçlenmeye devam edecektir. Bu vesileyle, desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; futbol bilgisiyle, deneyimiyle, tecrübesiyle her zaman yanımızda olarak bize destek olan ve abilik yapan bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, camiamıza, taraftarımıza ve siz değerli kongre üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha büyük başarılar için, daha güçlü bir Çaykur Rizespor için çalışmaya devam edeceğiz"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor'da Başkan Turgut: Daha Büyük Başarılar İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz - Son Dakika

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