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Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçından notlar

05.12.2021 19:06
Çaykur Rizespor maçından notlar

Pereira'dan 3'lü savunmaGustavo 11'e geri döndüSzalai 3 maç sonra 11'deSarı-lacivertlilerde 6 eksikKarabağ gazileri stattaOsman Arpacıoğlu için saygı duruşu- Çaykur Rizespor'da değişiklik yokGökhan Gönül ile Alper Portuk yedek soyunduSakatlığı bulunan Ronaldo Mendes kadroda yer...

Pereira'dan 3'lü savunma

Gustavo 11'e geri döndü

Szalai 3 maç sonra 11'deSarı-lacivertlilerde 6 eksik Karabağ gazileri stattaOsman Arpacıoğlu için saygı duruşu

- Çaykur Rizespor'da değişiklik yok Gökhan Gönül ile Alper Portuk yedek soyunduSakatlığı bulunan Ronaldo Mendes kadroda yer almadı

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Kemal Yılmaz üstelendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçının 11'inde 6 değişiklik yaptı. Pereira, Serdar Aziz'in yerine Szalai'ye, Novak'ın yerine Osayi-Samuel'e, Meyer'in yerine Gustavo'ya, İrfan Can'ın yerine Rossi'ye, Serdar Dursun'un yerine Berisha'ya, Zajc'ın yerine ise Tisserand'a görev verdi. PEREIRA'DAN 3'LÜ SAVUNMAFenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor maçına 3'lü savunma ile çıktı. Pereira, kalede Berke Özer'i görevlendirirken, savunma Kim, Szalai ve Tisserand'dan oluşturdu. Ortada Osayi-Samuel, Gustavo, Crespo, Ferdi'yi oynatan Pereira, forvet arkasında Rossi ile Mesut'u değerlendirdi. Pereira gol yollarındaki tercihi ise Berisha oldu.GUSTAVO İLK 11'E GERİ DÖNDÜFenerbahçe'de sakatlığı sona eren Gustavo, Rizespor maçıyla formasına kavuştu.Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, hafta içi yapılan idmanlarda takımla çalışmalarda yer almıştı. Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Pereira'nın görev vermesiyle formasına 15'inci haftada kavuştu. SZALAI 3 MAÇ SONRA 11'DESarı-lacivertlilerde Attila Szalai, 3 maç sonra 11'de yer aldı. Macar fubolcu, ligde oynanan Galatasaray, Göztepe ve Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmalarının ardından Rizespor maçıyla 11'de forma giydi.SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİKFenerbahçe'de 6 futbolcu Rizespor maçında görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte, Novak ile Zajc kart cezaları, İrfan Can Kahveci PFDK'dan 2 maç men cezası aldığı için Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Altay Bayındır, Valencia ve hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, forma giyemedi.KARABAĞ GAZİLERİ STATTAFenerbahçe Kulübü, Karabağ gazilerini Ülker Stadyumu'nda ağırladı.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçı Azerbaycan'ın Karabağ savaşı gazileri Fenerium Alt Tribünü'nde etti. Sarı-lacivertli kulüp davetlisi olarak Ülker Stadyumu'na gelen Karabağ gazileri, mücadele öncesinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak stat önünde fotoğraf çektirdi.OSMAN ARPACIOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞUFenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde Osman Arpacıoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu, 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu, bugün vefat etti. Arpacıoğlu anısına Ülker Stadyumu'nda karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.ÇAYKUR RİZESPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOKÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin 14'üncü haftasında 1-0 kazandıkları Kayserispor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadan Fenerbahçe karşısına çıktı. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Gökhan Akkan-Fabricio, Selim Ay, Holmen, Cemali Sertel, Sabo, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar ve Pohjanpalo'dan oluştu. GÖKHAN GÖNÜL VE ALPER POTUK YEDEK SOYUNDUKaradeniz ekibinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Alper Potuk, Fenerbahçe karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Gökhan Gönül, son olarak Çaykur Rizespor'un ligin 12'nci haftasında 1-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymişti. Alper Potuk ise geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde 84'üncü dakikada oyuna dahil olmuştu.

Öte yandan Rizespor'da sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, kadroda yer almadı.


Çaykur Rizespor maçından notlar
Çaykur Rizespor maçından notlar
Çaykur Rizespor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor maçından notlar - Son Dakika Spor


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