Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Mağlup Etti

Çaykur Rizespor, Silivrispor\'u 3-2 Mağlup Etti

Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı Silivrispor'u 3-2 ile geçerek bir üst tura yükseldi. Maçta Papanikolaou ve Zeqiri'nin golleri ev sahibi ekibi zafere taşıdı.

05.12.2024 20:18  Güncelleme: 20:24
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STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bilal Gölen, Gökhan Barcın.

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Eray Korkmaz (Dk. 75 Benhur Keser), Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Ayberk Karapo, Halil Pehlivan, Akintola (Dk. 60 Olawoyin), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 61 Varesanovic), Zeqiri, Minchev (Dk. 61 Emrecan Bulut), Jurecka

SİLİVRİSPOR: Kaan Atakan - Oğuz Yavuz (Dk. 59 Tahsin Hacımustafaoğlu), Atakan Aksoy, Ramazan Kallıoğlu, Vedat Saygı, Murat Ulusoy (Dk. 75 Emre Eser), Emirhan Türkmen, Emir Hakan Patan (Dk. 59 Kerim Bölük), Emre Demir (Dk. 59 Mehmet Aydın), İsmail Düzgün, Mert Aktaş

GOLLER: Dk. 31, Dk. 47 Papanikolaou, Dk. 86 Zeqiri (Çaykur Rizespor)- Dk. 21, Dk. 54 Mert Aktaş (Silivrispor)

SARI KARTLAR: Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Emirhan Türkmen, İsmail Düzgün (Silivrispor)

Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında evinde Silivrispor'u konuk eden Çaykur Rizespor karşılamayı 3-2 üstün tamamladı.

21'inci dakikada Silivrispor öne geçti. Ramazan'ın derinlemesine pasında sol kanatta topla buluşan Mert, ceza sahası içerisine girip kaleye gönderdiği şutta top sağ direğe çarpıp ağlara gitti: 0-1.

31'inci dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Sol kanattan serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Hojer'in arka direğe havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Papanikolaou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

47'nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanatta serbest vuruş kazanan Çaykur Rizespor'da topun başına geçen Akintola'nın penaltı noktasına havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Papanikolaou'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.

54'üncü dakikada konuk ekip skora dengeyi getirdi. Çaykur Rizespor savunmasındaki hatalı paslaşma sonucu ceza sahası içerisinde topu kazanan Mert'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.

86'ncı dakikada ev sahibi yeniden öne geçti. Sol kanatta Benhur'un yerden pasında kale sahası önünde topa vuran Zeqiri meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Silivrispor'u 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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