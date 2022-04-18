Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

18.04.2022 17:27
Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın 5-8'incilik etabında Spor Toto'yu ağırlayacağı ikinci karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, yarın 5-8'incilik etabında Spor Toto'yu ağırlayacağı ikinci karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılan antrenman, başantrenör Nuri Şahin ile yardımcıları Behmen Cıvıldak, Burak Köse ve Abdulaziz Zilayaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, 16 Nisan'da Ankara'da karşılaştıkları Spor Toto takımını 3-1 yendiklerini anımsatarak, yarınki maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

Maçı kendi seyircileri önünde kazanmak istediklerini aktaran Cıvıldak, "Yarınki maçı aldığımızda Avrupa kupalarına katılmayı garantiliyoruz. Bu bizim için büyük bir fırsat ve bunun bilincindeyiz. İnşallah Avrupa takımlarını kentimizde, ilçemizde ağırlama şansını yakalarız. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda yapılıyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Belki zor olacak ama zorluğun üstesinden gelecek bir kadroya sahibiz." diye konuştu.

Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Spor Toto arasındaki 5-8'incilik etabının ikinci karşılaşması, Şırnak Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak.

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Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı
Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı
Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı
Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı
Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Spor Toto maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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