Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Altay, yeni stadına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli'yi onore etti.

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de hazır bulundu. Erdoğan, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Altay Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.