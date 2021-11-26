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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak

26.11.2021 15:09

İzmir Alsancak'ta yapımı tamamlanan stadın ismini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Stada 101 milyon lira yatırım yapıldığını açıklayan Erdoğan, "14 bin kişi kapasiteli, 101 milyon lira yatırım bedeli olan yeni stadımızın adını Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Altay, yeni stadına kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Deprem Konutları Teslim Töreni'nde Teknik Direktör Mustafa Denizli'yi onore etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik

"ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de hazır bulundu. Erdoğan, "İnşallah bugün Alsancak'taki 14 bin kişilik tribüne sahip 101 milyon TL yatırım bedeli olan yeni stadımızı da hizmete açıyoruz. Adını da Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak belirlediğimiz bu tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik

"ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ"

Altay Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, "Alsancak Mustafa Denizli Stadı" olarak bizi evimize kavuşturduğu için şükranlarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alsancak'taki yeni stadın adını Mustafa Denizli Stadı olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Denizli, Alsancak, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak - Son Dakika
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