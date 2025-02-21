Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2025\'te

Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 2025 yılında 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Tur, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek. Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan turun toplam 1.153 kilometrelik parkuru, 8 günde toplam 15.898 metre tırmanış içerecek.

Marmaris - Akyaka etabının sona ereceği 'Kıran' tırmanışı ve 'Aydın' ilk kez etap finişine ev sahipliği yapacak. Marmaris-Akyaka etabı 'Kraliçe Etap' olacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. yıl parkuru şöyle:

1. Etap: 27 Nisan Pazar/ Antalya - Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi/ Kemer - Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı/ Fethiye - Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba/ Marmaris - Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe/ Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma/ Kuşadası - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi/ Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar/ Çeşme - İzmir (105.7 km) - İSTANBUL