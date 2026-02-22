Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'ya Dönüyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'ya Dönüyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara\'ya Dönüyor
22.02.2026 18:29
2026'da 61. Türkiye Bisiklet Turu, Ankara'yı rotasına dahil ederek önemli bir yolculuk gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI Türkiye Bisiklet Turu, 2026 yılında 61 yıllık tarihinde uzun bir aradan sonra Başkent Ankara'yı yeniden rotasına dahil ederek anlamlı bir yolculuğa imza atıyor. Organizasyona adını veren Cumhurbaşkanlığı makamı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun merkezinin bulunduğu Ankara, bu adımla birlikte TUR'un tarihsel ve kurumsal hafızasında özel bir konuma yerleşiyor. Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası'ndan, Gran Fondo organizasyonlarına, TBMM önünde sona eren kurtuluş yolu temalı bisiklet turlarına, ulusal ve uluslararası birçok bisiklet etkinliğine ev sahipliği yapan Ankara; Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere bisiklet stratejilerinin şekillendiği kurumlara ev sahipliği yapması ve güçlü altyapı yatırımlarıyla öne çıkıyor.

TUR ANITKABİR'DEN BİRİNCİ MECLİS'E, ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ'NDEN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA KADAR BİR ÇOK ÖNEMLİ NOKTALARDAN GEÇECEK

Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın TUR rotasına eklenmesi; Anıtkabir'den Birinci Meclis'e, Atatürk Orman Çiftliği'nden Cumhurbaşkanlığı'na başkentin tarihi ve modern kent dokusuna uzanan simgesel durakların, milyonlarca izleyiciye tanıtılması için güçlü bir fırsat sunuyor. Ankara etabı, TUR'un ulusal bütünlüğünü pekiştirirken, başkentin tarihi ve kültürel dokusunu küresel vitrine taşıyan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

EGE'DEN AKDENİZ'E, ANADOLU'NUN KALBİNE UZANAN YOLCULUK

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 61.yılında Ege'nin incisi İzmir'in gözde ilçesi Çeşme'den başlayarak Türkiye'nin farklı coğrafyalarını birbirine bağlayan benzersiz bir rota sunuyor. Aydın, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Antalya üzerinden ilerleyen yarış, Ege'nin tarih ve doğayla iç içe yollarından Akdeniz'in eşsiz kıyılarına ve nihayet 3 Mayıs günü İç Anadolu'nun ve Türkiye'nin kalbi Başkent Ankara'ya uzanıyor.

Bu rota, yalnızca sportif bir parkur değil; Türkiye'nin doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve coğrafi çeşitliliğini milyonlarca izleyiciye ve uluslararası yayınlarla tüm dünyaya taşıyan güçlü bir anlatı niteliği taşıyor.

61'İNCİ CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU ROTASI: ÇEŞME'DEN ANKARA'YA 8 GÜN, 8 ETAP, 1201 KM

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan–3 Mayıs 2026 tarihleri arasında koşulacak parkuru; Çeşme, Aydın, Marmaris, Kıran, Fethiye, Patara, Kemer, Antalya, Feslikan ve Ankara start ve finiş noktalarıyla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kapsıyor. Çeşme'den başlayan yarış; Ege ve Akdeniz'in eşsiz doğasında zorlu etaplarla ilerlerken, büyük finalini Ankara'da yaparak başkentte bisiklet heyecanını zirveye çıkmayı hedefliyor.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Rotası:

1'inci Etap: 26 Nisan 2026?Çeşme-Aydın??203,1 km

2'nci Etap: 27 Nisan 2026?Aydın-Marmaris?158,0 km

3'üncü Etap: 28 Nisan 2026?Marmaris-Kıran?129,2 km

4'üncü Etap: 29 Nisan 2026?Marmaris-Fethiye?128,0 km

5'inci Etap: 30 Nisan 2026?Patara-Kemer??196,7 km

6'ncı Etap: 1 Mayıs 2026?Antalya-Feslikan?130,0 km

7'nci Etap: 2 Mayıs 2026?Antalya-Antalya?149,5 km

8'inci Etap: 3 Mayıs 2026?Ankara-Ankara?105,1 km

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.