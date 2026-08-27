Denizli Basket ve Göztepe Berabere Kaldı
Denizli Basket ve Göztepe, hazırlık maçında 79-79 eşitlikle sahadan ayrıldı.
YENİ sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Basketbol Süper Ligi ekibi Denizli Basket ile Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Göztepe oynadıkları ilk hazırlık maçından beraberlikle ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki özel karşılaşmanın normal süresi 79-79 eşitlikle biterken, iki takımın teknik heyetlerinin ortak kararı doğrultusunda karşılaşmada uzatma periyodu oynanmadı.
Kaynak: DHA
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