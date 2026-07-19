Denizli İdmanyurdu, Hüseyin Atakan Üner'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Denizli İdmanyurdu, Hüseyin Atakan Üner'i Kadrosuna Kattı

Denizli İdmanyurdu, Hüseyin Atakan Üner\'i Kadrosuna Kattı
19.07.2026 12:20
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Denizli İdmanyurdu, tecrübeli futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile anlaştı. Hoş geldin!

YENİ sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Denizli İdmanyurdu 1959 Spor, tecrübeli futbolcu Hüseyin Atakan Üner'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şehrimizin çocuğu yeniden yuvasında. Denizlispor altyapısından yetişen, Beşiktaş ve birçok önemli kulüpte forma giyen Hüseyin Atakan Üner kadromuzda. Hırsı, karakteri ve tecrübesiyle takımımıza güç katacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e hoş geldin diyor, kırmızı-siyah formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında İskenderunspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 maçta 1 gol attı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli İdmanyurdu, Hüseyin Atakan Üner'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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