Denizli Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Denizli Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Denizli Pamukkale'de düzenlenecek. Yarışta 1000'e yakın sporcu yer alacak ve Kısa ve Uzun Parkur olmak üzere iki ayrı rota belirlenecek. Yarış öncesi EXPO alanında bisiklet markaları ve sporcu ürünleri sergilenecek. Denizli Pamukkale, konserler ve etkinliklerle dolu bir spor hafta sonu geçirecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, organizasyonun Denizli'ye alınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

13.06.2024 13:18
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Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birisi olan ve Türkiye'de daha önce sadece İstanbul Ankara İzmir Bursa ve Muğla Bodrum'da düzenlenen Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı, 14-15 Eylül 2024 tarihlerinde Denizli Pamukkale de düzenlenecek.

1000 e yakın sporcunun katılacağı yarış Kısa ve Uzun Parkur olmak üzere iki ayrı rota da düzenlenecek. Yarış öncesi 14 Eylül'de kurulacak EXPO alanında Bisiklet markaları ve diğer sporcu ürünleri özel stantlarda Sporculara ve Denizlili vatandaşlara keyifli bir gün yaşatacak. Konserler ve değişik etkinliklerle Denizli Pamukkale spor dolu bir hafta sonu geçirecek.

Konu ile ilgili olarak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ı ziyaret eden Denizli Pamukkale Uluslararası Granfondo Bisiklet Yol Yarışı Organizasyon Sorumlusu İlker Cömert; "Granfondolar her yaş gurubundan Bisikletçilerin mücadele ettiği dünyaca ünlü çok önemli organizasyonlar. Bu yarışlarda 14 yaşında ki sporcu da yarışıyor 70 yaşında ki sporcu da. Bu yarış daha önce Türkiye'de sadece belli başlı bölgelerde yapıldı. Bisiklet sporunu seven daha önceki dönemlerde Bisiklet organizasyonlarına büyük destek veren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Ömer İlman sezon başı arayarak bu yarışın Denizli'de yapılmasını istedi. Federasyonu Başkanımızın tensipleri ile bu önemli yarışı Denizli ye aldık. Denizli gerek tarihi doğal güzellikleri ile gerek yabancı turistlerin de gözdesi olması bakımından bu önemli organizasyonu kaldırabilecek bir destinasyon. Bizler Spor özellikle Bisiklet turizmi rotalarına Denizli'yi de ilave etmek istiyoruz. Gerek Denizli Valimiz gerek milletvekillerimiz spora büyük destekler ve bu organizasyonu çok önemsiyorlar. Sağ olsunlar desteklerini ifade ettiler. İl Müdürümüz bu yarışları ve önemini bilen bu yarışın Denizli'ye alınması için önemli bir çaba sarf eden bir bürokrat. İnşallah Denizli'nin tüm dinamikleri ile bu yarışı başarı ile yapıp geleneksel hale getirmek en büyük hedefimiz" dedi.

Ziyarette 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda ki destekleri nedeni ile Federasyon tarafından gönderilen plaketi Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a takdim eden Cömert, "İnşallah Müdürümüzün ve Denizli Bisiklet İl Temsilcimizin destekleri ile Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için Rota çalışmalarımızda devam ediyor bunları da Federasyonumuza sunacağız Dünyada 120 den fazla ülkede seyredilen bu yarışın en azından bir etabını Denizli'den geçirmek önemli hedefimiz böylelikle gelenekselleşen Denizli Pamukkale Granfondo ile birlikte Denizli'yi bir Bisiklet şehri yapmak hedefimiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürümü Ömer İlman ise bu organizasyonun Denizli'ye alınmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bisikletin tüm dünyada hem doğaya saygılı bir ulaşım aracı olması hem de sportif anlamda büyük ilgi gördüğünü söyleyen İlman, "Bisiklet turizmi de son dönemlerde genel turizmin içinde son derece popüler ve ülkelerin önem verdiği bir spor dalı bu yüzden bu tür organizasyonlar Denizli'nin bu spora özellikle Bisiklet Turizmine ne kadar yatkın olduğunu göstermesi açısından son derece önemli" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Pamukkale'de Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol Yarışı düzenlenecek - Son Dakika

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