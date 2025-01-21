Denizlispor\'da İstifa Depremi! Başkan Tatar ve Teknik Direktör Yalçın Görevden Ayrıldı

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3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda İzmir Çoruhlu'ya 2-0 yenilerek 4 puanla dibe demir atan Denizlispor dağıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Uğur Tatar yaptığı açıklamada görevi bıraktığını kamuoyu ile paylaşırken, teknik direktör Ali Yalçın'la da yollar ayrıldı.

Yönetim kurulu yaptığı toplantıda Mehmet Uğur Tatar'ın istifasını oy birliği ile kabul etti. Yönetim kurulundan istifa eden üyelerin yerine yedek listeden atamalar yapılırken, Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Ergil oldu. Hukuk alanındaki tüm yetkiler Asbaşkan ve Hukuk Müşaviri Uğur Şimşek'e devredildi. Teknik direktör Ali Yalçın ve ekibi ile sözleşmenin feshedilmesine ve yeni teknik direktör görüşmeleri kapsamında Kürşat Taş ile görüşmelere başlanmasına karar verildi.

Başkan Mehmet Uğur Tatar yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan bu yana yüreğimde taşıdığım büyük bir sevgiyle, Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevine büyük bir heyecan ve iyi niyetle geldim. Bu görevde bulunmak benim için hem onur hem de büyük bir sorumluluktu. Denizlispor, yalnızca bir futbol takımı değil şehrimizin, geçmişimizin ve inançlarımızın bir sembolüdür. Göreve başladığım günden bu yana, elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümüzün hak ettiği yere gelmesi için çaba sarf ettim. Ancak bu süreçte karşılaştığım zorluklar, destek eksikliği ve bazı yönetimsel problemlerin, kulübümüzün geleceği adına umut ışığını giderek azalttığını görmek beni derinden üzmektedir" dedi.

"KÜLÜBÜMÜZE FAYDA SAĞLAYAMADIM"

Tatar açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"İş dünyasının ve önemli kurumlarımızın, şehir takımımıza yeterince destek olmaması, yönetimde bazı art niyetli yaklaşımlarla karşılaşmam ve kulübün ciddi mali yükümlülüklerini tek başıma üstlenemeyecek bir noktaya gelmem, beni bu zor kararı almaya itmiştir. Kendimden daha fazla veremeyeceğimi ve bu şekilde kulübümüze fayda sağlayamayacağımı üzülerek kabul etmek durumundayım. Bu sebeple, Denizlispor Kulübü Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi saygıyla bildiriyorum. Denizlispor'un, hak ettiği değer ve desteği bir gün göreceğine dair inancım tamdır. Kulübümüzün ve şehrimizin geleceği için her zaman bir taraftar olarak desteğim devam edecektir. Bugüne kadar yanımda olan tüm Denizlispor sevdalılarına içtenlikle teşekkür ederim. Denizlispor'un başarılarla dolu yarınlara ulaşmasını tüm kalbimle dilerim."

ALİ YALÇIN'A VEDA

Kulüp ayrıca teknik direktör Ali Yalçın'la da yolların ayrıldığını resmen duyurdu. "Teşekkürler Ali Yalçın" başlığı ile yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ali Yalçın ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Ali Yalçın ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

60 yaşındaki Yalçın ile 6 maça çıkan yeşil-siyahlılar bu süreçte 5 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Yalçın ile Denizli ekibi 6 maçta 2 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Yeşil-siyahlılarda Yalçın'ın yerine yine Denizlili teknik direktör Kürşat Taş'ın göreve getirileceği bildirildi. Taş, son olarak 22 Kasım-7 Aralık 2024 tarihleri arası Bölgesel Gençler Gelişim Ligi'nde Denizlispor U19 takımını çalıştırmıştı.