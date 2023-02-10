Deprem felaketi, spor camiasından çok sayıda can aldı - Son Dakika
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Deprem felaketi, spor camiasından çok sayıda can aldı

10.02.2023 18:08
Deprem felaketi, spor camiasından çok sayıda can aldı

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde, spor camiasından çok sayıda isim hayatını kaybetti.

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde, spor camiasından çok sayıda isim hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerde, aralarında sporcular, antrenörler ve yöneticilerin de bulunduğu futbol, basketbol, voleybol, güreş, atıcılık gibi branşlarda birçok spor insanı hayatını kaybetti.

10 şehirde çok sayıda spor kulübünün etkilendiği depremlerde, Yeni Malatyaspor forması giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'da oynayan Taner Kahriman, Hakan Doğan ve Saruhan Bolat, İskenderunspor'da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı hayatını kaybetti. Onvo Hataysporlu oyuncu Verda Demetgül, Hatayspor malzemecisi Onur Akdeniz ve Kadınlar 3. Lig ekibi Şanlıurfa Gençlikspor Antrenörü Mustafa Abak ile eşi Hacer Abak da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Voleybol camiasında da acı büyük

Voleybol camiasından da çok sayıda isim hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde, TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır, TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup ekibi Malatya BBSK'dan Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız, Üzümdalı Gençlik ve Spor Kulübü'nden Bedir Terlik ve Hasan Ekşi, Alpedo Kahramanmaraş Voleybol Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan ile Kıbrıs'tan Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişi hayatını kaybetti.

Diğer spor branşlarından da çok sayıda isim meydana gelen depremlerde hayata gözlerini yumdu.

9 güreşçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sebebiyle enkaz altında kalan güreşçilerden Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ve Aslan Ekiz vefat etti. Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu sporcusu Semanur Baysal ve Turgutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Harmankaya da hayatını kaybetti.

Öte yandan Hatayspor'da enkaz altında kalan Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut ile Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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