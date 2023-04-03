Derbinin yıldızı Redmond'ın maç öncesi mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar hayrete düştü

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Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda sonradan oyuna giren Nathan Redmond mücadeleye damga vururken, yıldız futbolcunun maç sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ ZAFERİ GETİRDİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 10 kişi ve 1-0 geride olan Beşiktaş'a adeta hayat verdi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu 58. ve 62. dakikada Cenk Tosun, 90+1. dakikada ise Aboubakar'ın golünün asistini yaptı. 75. dakikada ise fileleri havalandıran Redmond, maçın kahramanı oldu.

"GOL ATACAĞIM VE TARİH YAZACAĞIM"

İngiliz futbolcu karşılaşma sonrasında ise derbiden önce arkadaşıyla yapmış olduğu WhatsApp yazışmasını paylaştı. Sohbette Redmond'ın arkadaşına, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." dediği görüldü. Bu durum sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Redmond'ın paylaşımı şöyle: