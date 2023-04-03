Derbinin yıldızı Redmond'ın maç öncesi mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar hayrete düştü - Son Dakika
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Derbinin yıldızı Redmond'ın maç öncesi mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar hayrete düştü

03.04.2023 09:59

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 gibi bir skorla yenen Beşiktaş'ta 3 asist 1 gol ile maçın yıldızı Nathan Redmond oldu. İngiliz hücumcu başarılı performansının ardından, maç öncesinde arkadaşıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaştı. Sohbette Redmond'ın, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." şeklinde konuştuğu görüldü.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Beşiktaş deplasmanından 4-2'lik zaferle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda sonradan oyuna giren Nathan Redmond mücadeleye damga vururken, yıldız futbolcunun maç sonrası yaptığı paylaşım dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ ZAFERİ GETİRDİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Nathan Redmond, 10 kişi ve 1-0 geride olan Beşiktaş'a adeta hayat verdi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu 58. ve 62. dakikada Cenk Tosun, 90+1. dakikada ise Aboubakar'ın golünün asistini yaptı. 75. dakikada ise fileleri havalandıran Redmond, maçın kahramanı oldu.

"GOL ATACAĞIM VE TARİH YAZACAĞIM"

İngiliz futbolcu karşılaşma sonrasında ise derbiden önce arkadaşıyla yapmış olduğu WhatsApp yazışmasını paylaştı. Sohbette Redmond'ın arkadaşına, "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." dediği görüldü. Bu durum sosyal medyada büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Redmond'ın paylaşımı şöyle:

Derbinin kahramanı Redmond'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar gözlerine inanamıyor
Derbinin kahramanı Redmond'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar gözlerine inanamıyor
Derbinin kahramanı Redmond'ın WhatsApp mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar gözlerine inanamıyor
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Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin yıldızı Redmond'ın maç öncesi mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar hayrete düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbinin yıldızı Redmond'ın maç öncesi mesajları ortaya çıktı! Okuyanlar hayrete düştü - Son Dakika
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