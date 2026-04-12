Diyarbakır Okulu, Para Tırmanış Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır Okulu, Para Tırmanış Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı

12.04.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu, Bursa'da düzenlenen şampiyonada 11 madalya kazandı.

BURSA'daki Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere, 11 madalya kazandı. Okullarına dönen öğrenciler, başarılarını halay çekerek kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 27-29 Mart tarihlerinde, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Sporcu Fabrikası'nda 11 ilden 22 spor kulübündeki 96 sporcunun katılımıyla Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şampiyonaya katılan Diyarbakır Ali İhsan Arslan Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda, 11 madalya kazandı. Okullarına dönen öğrenciler, başarılarını okullarında halay çekerek kutladı.

'MADALYA SIRALAMASINDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK'

Okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Emin Erdoğan, madalya sıralamasında okullarının Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Okulumuzda görme engelliler için toplamda 9 branş var. Bursa'da düzenlenen Para Tırmanma Türkiye Şampiyonasına biz de katıldık. Aralarında İstanbul, İzmir, Bursa ve Denizli'nin de olduğu şampiyonada madalya sıralamasında Türkiye birincisi olduk. Toplam 11 madalya kazandık. Önleri açık olursa olimpiyatlar ve Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilirler" dedi.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM'

Sporu hiç bırakmayacağını belirten 6'ncı sınıf öğrencisi Yudum Özyön (14), "Bu yola kendim, ailem ve hocalarım için çıktım. Bu sporu hiç bırakmayacağım. Hocalarıma teşekkür ederim. Hedefim dünya ve olimpiyat birincisi olmak. Çok gururlu ve mutluyum. Ben görme engelliyim. Benim gibi olan arkadaşlarıma söylemek istediğim ben yaptıysam sizde yaparsınız" diye konuştu.

Hedefinin dünya birincisi olduğunu belirten, 6'ncı sınıf öğrencisi Hilal Ekinci (13) ise "Sol gözüm sıfır görüyor. Sağ gözüm de çok az görüyor. Türkiye birincisi oldum. Bir sonraki hedefim dünya birinciliği" dedi.

'MADALYAYI DİYARBAKIR'A ARMAĞAN EDİYORUM'

Ailesinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten 5'inci sınıf öğrencisi Şahin Kardaş (12) da şöyle konuştu:

"Türkiye ikincisi oldum. Hedefim Avrupa ve dünya birincisi olmak. Ailem benimle gurur duydu. Herkes beni tebrik etti. Madalyayı Diyarbakır'a armağan ediyorum. Diyarbakır için elimden geleni yapacağım."

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Diyarbakır Okulu, Para Tırmanış Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:44:20. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Okulu, Para Tırmanış Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.