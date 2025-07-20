Diyarbakır Stadyumu'nun Zemini Yenileniyor - Son Dakika
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Diyarbakır Stadyumu'nun Zemini Yenileniyor

Diyarbakır Stadyumu\'nun Zemini Yenileniyor
20.07.2025 11:24
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TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün maçlarını oynadığı ve geçen sezon zemini tartışma konusu olan Diyarbakır Stadyumu'nun zemininde çalışmalarda sona gelindi.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün maçlarını oynadığı ve geçen sezon zemini tartışma konusu olan Diyarbakır Stadyumu'nun zemininde çalışmalarda sona gelindi. Stadyumun 1 Ağustos'ta hazır hale getirileceğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Firmamız birçok ülkede saha yapmış. Bunlardan Manchester City'nin, Chelsea'nin, Barcelona'nın sahası ve Dünya Kupası'nın en son oynandığı Katar'daki tüm sahaları aynı firmamız yaptı. Süreci iyi bir şekilde takip ediyoruz. Diyarbakır'a yakışan bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu'nun geçen yılı zemini nedeniyle tartışmalara konu olmuştu. Zeminin kötüsü olması nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler evindeki bazı maçlarını da dışarıda oynamak zorunda kalmıştı. Mayıs ayında yapılan ihalenin ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. İhaleyi alan firma, İzmir'de ürettiği sentetik çimi serdi ve köklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 30 santimetre yukarıya kaldırılan Diyarbakır Stadyumu'nun yeni zemini, köklenme ve dinlenme çalışmalarının ardından 1 Ağustos'ta hazır hale getirilecek.

'MANCHESTER CİTY, CHELSEA VE BARCELONA'NIN SAHASINI YAPAN FİRMA'

Mart ayında Diyarbakır'a atanan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, "Sezon devam ederken tespitlerimizi hemen yaptık. Çünkü sezon bittiğinde hemen başlamamız lazımdı ki yeni sezonu yetiştirebilelim. Sonra raporumuzu sunduk. Valiliğimizin, bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün mühendisleri tespitler yapıldı. Türkiye'nin saha, zemin konusunda en iyi firmalarını bulmamız gerekiyordu. Onlardan bir firmamız ihaleyi kazandı. O firmamız da İspanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Rusya'da, Katar'da, Dubai'de ve birçok ülkede zemin yapmış bir firmamızdı. Manchester City'nin, Chelsea'nin, Barcelona'nın sahası ve Dünya Kupası'nın yapıldığı Katar'daki tüm sahaları aynı firmamız yaptı. O yüzden firmamıza gerçekten çok güvendik ve şu anda her şey o kadar güzel gidiyor. Süreci iyi bir şekilde takip ediyoruz. Diyarbakır'a yakışan bir zemin oluşturmaya çalışıyoruz. Sahanın zemininde 25 santimetre kazı yapılarak 30 santimetre dolgu ile yenilendi. Daha sonra ısıtma soğutma kanalları tekrar yenilendi. Ekstradan ısıtma vardı ama soğutmayı da eklettik. Çünkü Diyarbakır şartlarında biliyorsunuz çok fazla sıcak var. Ondan dolayı ısıtma ve soğutmayı da, kanalları da değiştirttik. Sahanın zemininin, çimin köklenmesi çok önemli. Bu yüzden iyi bir şekilde tahlilleri yapıldı toprağın ve en iyi toprağı seçerek, kumu seçerek onun üzerine kumlar serildi. İzmir'den getirdiğimiz çim, serme şeklinde frigolu araçlarla buraya geldi ve stadın üzerine serildi. Şimdi 5-10 günlük bir köklenme sürecinden sonra üzerine hibrit çim çakılarak sahamız tamamlanmış olacak. İnşallah sporcularımız da sakatlanmadan sezonu geçirecektir. Stadyumun zemini 1 Ağustos'ta hazır hale geliyor" diye konuştu.

'STADYUMDA FUTBOL DIŞINDA FARKLI BRANŞLARIMIZ DA VAR'

Her gün sosyal medyadan Diyarbakırlı sporseverlerin kendisine yazdığını belirten Öztekin, "Müdürüm sahamızı bitir, sahamızı yap diye. Çünkü gerçekten büyük bir sevgi var spora. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açtığı, sürdürdüğü bu barış sürecinde biz de sporun birleştirici gücünü kullanıp burada niye hep beraber güzel faaliyetler izlemeyelim, milli maçlar izlemeyelim, niye Süper Kupa finalini burada izlemeyelim. Ben bunu çok istiyorum. İnşallah bunların da olacağına inanıyorum. Bunlarla ilgili de gerekli başvuruları da yetkililerimizle de görüşeceğiz. Bu süreçte başından sonuna kadar Osman Aşkın Bak Bakanımız süreci baştan sonuna kadar takip ettiler ve mümkün olan tüm desteği bize sağladılar. Valimiz Murat Zorluoğlu aynı şekilde süreci takip ettiler. En büyük emek onlarındır. Ben onlara sizin nezdinizde de çok çok teşekkür ediyorum. Sadece stat zemininden bahsettik ama burası 7/24 yaşayan bir stat. 17 tane antrenman salonumuz var. Özellikle açtığımız ücretsiz spor okullarımız var ve yaz-kış devam eden. Ben bunlara katılımın sağlanmasını, burada olan Türkiye şampiyonalarına, uluslararası faaliyetlere, Diyarbakır halkımızı da özellikle bekliyorum. Spor disiplini alan gençler yetiştirmek istiyoruz. Birçok spor tesislerimizin tadilatını yaptırdık bu sürede. Yüzme havuzumuzun bir tanesinin büyük bir onarımına başlıyoruz. Bunun gibi yatırımlarımız da var. Biz Diyarbakır halkına gerekli tesislerimizi yapacağız. Onları da, çocuklarımızı da spor okullarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Stadyumu'nun Zemini Yenileniyor - Son Dakika

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