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Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti - Son Dakika

Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti

10.01.2022 04:05

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için geldiği Melbourne'da ülkeye giriş vizesi iptal edilen ve mültecilerin tutulduğu otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in, vize iptaline karşı yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edildi.

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu görüşen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü raketin savunmasını kabul ederek hükümetin vize iptal kararını kaldırdı.

Mahkemenin kararının ardından başka bir gelişme olmazsa Djokovic'in Melbourne'da düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvasına katılması bekleniyor.

Djokovic destekçileri kararı coşkuyla karşıladı

Sırp tenisçi Novak Djokovic'in avukatları aracılığıyla yaptığı başvuru Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görüşülürken, ünlü raketi destekleyen hayranları kararı sevinçle karşıladı.

Duruşma süresince Sırpça müzikler eşliğinde dans edip sloganlar atarak ünlü tenisçiye destek veren çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırbistan kökenli Avustralyalılardan oluşan Djokovic hayranları kararı dans ederek kutladı.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.???????

Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.???????

Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti
Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti

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Avustralya, Sırbistan, Mahkeme, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mahkeme, Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptaline yaptığı itirazı kabul etti - Son Dakika
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