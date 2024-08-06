Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'ya ulaştı - Son Dakika
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Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'ya ulaştı

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Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan 12 araç ve 28 sporcu Kapadokya'ya ulaştı.

06.08.2024 08:42
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Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'ya ulaştı

NEVŞEHİR - Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan 12 araç ve 28 sporcu Kapadokya'ya ulaştı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye ayağındaki uğrak noktalarından birisi de Kapadokya oldu. Kapadokya'ya gece saatlerinde ulaşan sporcular, sabahın erken saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.

Kapadokya'nın etkileyici coğrafyasında sıcak hava balonlarını izleyen sporcular daha sonra Adıyaman Nemrut Dağı'na çıkmak üzere yola çıktı.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin yaptığı açıklamada, "Bu yıl Doğu-Batı Rallisi'nin 18'sini, İpek Yolu Rallisi'nin de 3'sünü düzenliyoruz. Daha önce Doğu-Batı rallisi ile bu bölgeye gelmiştik. İpek Yolu Rallisi ile ilk defa geliyoruz. Her şey muhteşem. Kapadokya bizim Türkiye etabında 3. durağımız. Buradan sonra Adıyaman Nemrut Dağı'na hareket edeceğiz. Doğubayazıt ürerinden İran'a geçeceğiz. Bu yıl 5 ülkeden sporcularımız var. Almanya, Avusturya, İtalya, Moldovya ve Türkiye'den katılımcılar var. Yaklaşık 15 bin kilometre yol gideceğiz. Buraya kadar gezerek geldik. Zorlu yolculuk İran Türkmenistan, Kazakistan, Çin ve Moğolistan da bizi bekliyor" dedi.

Ralliye İtalya'dan katılan David de Matteo da yaptığı açıklamada, "Ralli sürerken az uyuyoruz. Ama buna kesinlikle değer. Etrafımızda çok güzel bir manzara var. Bugün iki saat uyuyabildim. Önümüzdeki 10-15 gün içinde çok keyifli bir yolculuk yapacağız. Kesinlikle bu ralliye herkesin katılması gerek" şeklinde konuştu.

Ralliye Antalya'dan katılan Gülay Karakimseliler de, "İpek Yolu Rallisi'ne Antalya'dan katıldım. Çok heyecanlıyım. Özellikle bu sabah, bu manzara karşısında duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Yukarıda olmak mı çok güzel, aşağıda olmak mı onu kestiremiyorum. Bundan sonraki yolumuz çok uzun. Bu nedenle de çok heyecanlıyım. İran çok merak ettiğim bir yerdi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyetlerine gideceğiz. İnşallah bitireceğim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı İstanbul'dan verilmişti.

Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya\'ya ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'ya ulaştı - Son Dakika

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