Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi

Dolmabahçe\'de 90+5\'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor\'u son saniyelerde devirdi
19.01.2026 21:59  Güncelleme: 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında ağırladığı Kayserispor'u El Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.

SAVUNMADAN KRİTİK MÜDAHALE

16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

BİLAL'DEN GOL İZNİ YOK

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

TOURE'NİN KAFASINDA TOP KALECİDE

36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi

SON ANDA YİNE BİLAL!

42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

ERSİN AYAKLARIYLA KURTARDI

55. dakikada Kayserispor mutlak fırsatı değerlendiremedi. Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Mane, kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı. Ersin açıyı harika kapattı ve ayaklarıyla golü önledi.

Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi

SAVUNMA TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

70. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. İçeriye açılan ortada seken topa gelişine vuran Orkun'un şutuna kaleci Bilal uzandı ve top yön değiştirdi. Tam köşeye giden topa savunmada Ait Bennasser kafasıyla uzandı ve çizgiden çıkardı.

EL BILAL TOURE'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Beşiktaş aradığı golü 90+5'te buldu. Sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. Malili oyuncu, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi

DOLMABAHÇE'DE KAZANAN BEŞİKTAŞ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip Kayserispor ise 15 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bero2005 Bero2005:
    Kayseri bu kadar defans yapar. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
İstanbul’da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı Deniz kırmızıya boyandı Köpekbalığı sörfçüyü ağır yaraladı! Deniz kırmızıya boyandı
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar 3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:39
Resmi açıklama geldi Fransa’dan Süper Lig’e transfer
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:29
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu
19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 01:05:17. #7.11#
SON DAKİKA: Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.