Dolmabahçe\'de 90+5\'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor\'u son saniyelerde devirdi

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 1-0 kazandı.
16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.
21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.
42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.
45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.
55. dakikada Kayserispor mutlak fırsatı değerlendiremedi. Kayserispor'da savunma arkasına sarkan Mane, kaleci ile karşı karşıya kalarak vuruşunu yaptı. Ersin açıyı harika kapattı ve ayaklarıyla golü önledi.
70. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. İçeriye açılan ortada seken topa gelişine vuran Orkun'un şutuna kaleci Bilal uzandı ve top yön değiştirdi. Tam köşeye giden topa savunmada Ait Bennasser kafasıyla uzandı ve çizgiden çıkardı.
Beşiktaş aradığı golü 90+5'te buldu. Sağ taraftan Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada, altıpasın gerisinde iyi yükselen El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti. Malili oyuncu, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Konuk ekip Kayserispor ise 15 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maçında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.
