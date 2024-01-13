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Down Sendromlu Göktan Işın, Milli Takıma Seçilmek İstiyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Göktan Işın, Milli Takıma Seçilmek İstiyor

Eskişehir'de yüzme sporuna başlayan down sendromlu Göktan Işın, Türkiye şampiyonalarında kazandığı pek çok madalyanın yanına milli takıma seçilerek yenilerini eklemek istiyor. Geçen ay Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanan Işın, haftanın 6 günü çalışarak yurt dışında da başarılı olmayı hedefliyor. Ayrıca, Trisome Oyunları'na milli takımla katılmayı hedefleyen Işın, üniversite eğitimi için de kontenjan açılmasını bekliyor.

Down Sendromlu Göktan Işın, Milli Takıma Seçilmek İstiyor
13.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:10
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Eskişehir'de 7 yaşındayken ailesinin teşvikiyle yüzme sporuyla tanışan down sendromlu Göktan Işın, yurt içinde katıldığı yarışmalarda kazandığı pek çok madalyanın yanına milli takıma seçilerek yenilerini eklemek istiyor.

Ailesinin desteğiyle 2008'de yüzme sporuna başlayan 23 yaşındaki Işın, "kelebek", "sırtüstü", "kurbağa", "serbest" ve "karışık" kategorilerinde katıldığı Türkiye şampiyonalarında yaklaşık 100 madalya kazandı.

Geçen ay Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda da 2 altın, 3 gümüş, 2 de bronz madalya kazanma başarısını gösteren Göktan Işın, Down Sendrom Yüzme Milli Takımı'na seçilip yurt dışında da başarılı olabilmek için haftanın 6 günü çalışıyor.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübünün yüzme antrenörü Serkan Aydın, AA muhabirine, sporcusunun 7 yaşındayken gözetiminde yüzmeye başladığını, 2018'den itibaren Türkiye şampiyonalarına katıldığını söyledi.

Işın'ın aktif, girişken ve söyleneni çok iyi yapan bir sporcu olduğunu belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Hiç antrenman kaçırmaz. Son katıldığımız 11-13 Aralık 2023'te Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Göktan, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü kategorilerinde altın, 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest kategorilerinde gümüş, 50 metre kelebek, 50 metre serbest kategorilerinde de bronz madalya kazandı. 2018'den bu yana girdiği her yarışmada madalya alıyor. Her şampiyonada farklı branşlarda madalya alarak bizi gururlandırıyor. 2018 yılından bu yana 100'e yakın madalyaya sahip oldu."

"Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak kabul edilen Trisome Oyunları'nın geçen yıl İtalya'da gerçekleştirildiğini bildiren Aydın, bu sene organizasyonun 19-26 Mart'ta da Antalya'da yapılacağını aktardı.

Her girdiği yarışmada ilk 3'te yer alan Işın'ın, Antalya'daki Trisome Oyunları'na milli takımla katılmayı hedeflediğini kaydeden Aydın, "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan dört gözle milli takıma seçildiğimiz müjdesini bekliyoruz. Sporcum, Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulundaki eğitimini de tamamladı. Spor Bilimleri Fakültesine gitmek istiyor. Kontenjan açılmadığı için geçen yıl boşta kaldı. İnşallah bu sene üniversite eğitimi için de kontenjan açıldığında başvurusu yapacak." diye konuştu.

Haftanın 6 günü sabahları 05.00-07.00, akşamları 18.00-20.00 saatlerinde antrenman yaptıkları bilgisini veren Aydın, "Milli takıma girmek için çok ciddi antrenmanlar yapıyoruz. İnşallah bunun meyvelerini de alacaktır." dedi.

"Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim görmeyi çok istiyor"

Baba Ramiz Işın da oğlunun aldığı özel derslerle yüzmeyi öğrendiği, daha sonra Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde katıldığını belirtti.

Göktan'ın lise eğitimi tamamlayıp üniversite sınavına girdiğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmeyi çok istiyor. Kontenjan açılması için bekliyoruz. Çok başarılı, sosyal, eğitimli ve örnek bir sporcu. Her branşta yüzebiliyor. Kelebek, sırtüstü, kurbağa, serbest ve karışık kategorilerinde rahatlıkla yüzüyor. Çok fazla madalyası var. Bir aparat aracılığıyla duvara asmıştık ama ağırlıktan taşıyamadığı için söküldü. Göktan'ın hedefi milli takım formasıyla başarılı olmak. Milli takıma girmek için çok çalışıyor. Emeği çok fazla. İnşallah milli takıma seçilir."

Işın, oğluna antrenörüyle çalışabilmesi için Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yer alan Su Sporları Merkezi'nin kapıları açan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

Başarılı sporcu Göktan Işın ise milli takım formasını giyip uluslararası şampiyonada madalya kazanmak istediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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