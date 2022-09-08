Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular - Son Dakika
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Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular

08.09.2022 11:01

Dün gece art arda 5 futbolcuyu kadrosuna dahil eden Galatasaray bu kez de sosyal medya paylaşımı nedeniyle gündem oldu. Kulübün resmi hesabından "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor?" yazan bir dünya haritası paylaşıldı. Fakat haritada Kıbrıs ve Trakya'nın başka bir ülkeymiş gibi farklı renkte gösterilmesi büyük tepki topladı.

Transfer döneminin bitmesine saatler kalan hareketli anlar yaşandı. Galatasaray dün akşam art arda 5 yıldız futbolcuyu renklerine bağlayarak Türkiye'ye getirdi.

TRANSFERLER ART ARDA GELDİ

Dünyaca ünlü futbolcu Maruo Icardi dün akşam ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kulüp, Icardi'nin yanı sıra 4 futbolcuyu daha KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar Mathias Ross, Yusuf Demir ve Milot Rashica ve Juan Mata'yı renklerine bağladı.

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

KULÜBÜN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medyada da bu transferler gündem oldu. Ancak Galatasaray Kulübü tarafından yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Tweet'te "Tahmin edin, sıradaki uçak dünyanın hangi ülkesinden geliyor? yazan bir dünya haritası paylaşıldı.

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor

TEPKİ YAĞIYOR

Haritada Kıbrıs'ın ve Trakya Bölgesi'nin Türkiye haritasından farklı renklerde olması dikkat çekti. Birçok kullanıcı bu durumu eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor
Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor
Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor
Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor
Galatasaray'ın transfer paylaşımındaki harita detayı ortalığı karıştırdı! Kulübe tepki yağıyor
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular - Son Dakika
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