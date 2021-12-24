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Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

24.12.2021 11:19
Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Bitlisli milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci'nin yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Bitlisli milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci'nin yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.

Küçük yaşta yüksekten düşme sonucu sol kolunu kaybeden 30 yaşındaki milli sporcu Nurcihan Ekinci, 8 yıl önce öğretmeninin yönlendirmesi sonucu tanıştığı tekvandoda başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak toplam 43 ülkeden 263 sporcunun mücadele ettiği 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'na katılan Ekinci, ikinci olmayı başardı. Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmada üst üste dereceler elde eden Ekinci, şimdi ise gözünü dünya ve Avrupa şampiyonluğuna dikti.

Elde ettiği başarı ile hem Türkiye'yi hem de Bitlis'i gururlandıran Nurcihan Ekinci, şampiyona sonrası kente dönerek yeni başarılar için çalışmalarına başladı. Üst üste elde ettiği başarılarla hemcinslerine ve akranlarına örnek olan Ekinci'nin üst üste 5 Türkiye şampiyonluğu da bulunuyor.

Eylül ayında şampiyonluk hedefiyle katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı talihsizlik sonucu şampiyonadan üçüncülük, İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'ndan ise ikincilik madalyasıyla Bitlis'e dönen milli para tekvandocu Nurcihan Ekinci, yeni hedefinin hem dünya hem de Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyledi. 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda ikincilik elde etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ekinci, "Yaklaşık 7-8 yıldır aktif bir şekilde milli takımda yer almaktayım. En son 2-3 ay önce Avrupa Şampiyonası vardı. Orada üçüncülük elde etmiştim. Yalnız bu beni tatmin etmemişti. Bu yıl iyi bir totemle başladım. Türkiye'de birincilik, Avrupa'da üçüncülük elde ettim. Benim hedefim dünyada birincilikti. Maalesef küçük mental sorunlarla birinciliği kaybettim. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonasında birinciliği hedefliyorum ve o şekilde de çalışıyorum. Bu yıl dünya ikinciliği nasip oldu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aktif bir şekilde antrenmanlara devam ediyorum. Benim için 2021 yılı hem ulusal hem de uluslararası şampiyonalarda elde ettiğim önemli başarılarla dolu bir yıl olarak geçti. İnşallah 2022 yılında da yeni hedefim Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak ve buradan elde edeceğim derecelerle inşallah 2024 yılında yapılacak olan Paris Olimpiyatlarına da katılmayı hedefliyorum" dedi.

Birinciliği kıl payı kaçırdığını ve maça çıkmadan önceki duygularını aktaran Ekinci, "Korktuğum bir rakibim vardı ve güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacağımı biliyordum. Onun ister istemez bir çekingenliği vardı. Yeni bir kiloda yarışıyorum. Taylandlı hareketli bir sporcuydu. Attığı yüksek puanlı teknikten sonra araya fark girdi. Toparlamaya çalışayım derken zaman bitti ve böylece birincilik rakibime kaldı ve kaybetmiş oldum. Bu eksikliklerimi geldiğim günden beri takip ediyorum ve maçları izliyorum. Belki de aynı maçı defalarca izledim. Kondisyon olarak hiçbir sıkıntım yok, tek sıkıntım mental açıdan oluşuyor. Zamanı iyi değerlendiremedim. Ama bunun üstesinden de geleceğim. Bizim ile birlikte oraya 43 ülkeden 265 sporcu geldi ve güzel bir organizasyondu" şeklinde konuştu.

"Hiçbir engelimiz başarıya engel değil"

Hiçbir engelin başarıya engel olmadığına vurgu yapan başarılı sporcu, "Para tekvando, dünyada da çok yeni bir branş. Engelliler genelde kendilerini evde saklamayı tercih ediyor. İnsanların bakışlarından, sorularına cevap vermemek için bile olsa çoğu engelli dışarıya çıkmıyor. Devletin de bu anlamda birçok girişimleri var. Belediye ve halk eğitim merkezleri engelli olan insanlar için bu tarz girişim ya da kurslar açarak yönlendirici faaliyet ve etkinlikler yapılabilir. Çünkü bazı insanlar cesaret edemiyor. Özellikle engelli insanlar 'ben yapabilir miyim' diye düşünüyorlar. Bana ilk söylenilen yıl yapmadım. Ben yapamam diyordum. Bana açıkçası mantıksız geliyordu. Bu insanlara hem psikolojik hem de finansal değerler sağlanarak engellileri evden çıkarabilirler diye düşünüyorum. Bütün engelliler için söylüyorum, kendilerini içeriye tıkmasınlar. İçeride hiçbir şey yok, var olan şey dışarıdadır. Bunu değiştirmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Umut ediyorum ki bütün gençler bu konuda hayatları için bir yol çizerler ve bu yolda onlara başarı, aydınlık, sağlam bir zihin ve gelecek nasip eder" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu
Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu

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İstanbul, Türkiye, Ekinci, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya 2.'si tekvandocunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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