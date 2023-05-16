Dünya Kulüpler Sıralaması'nda ilk 30 kulüp içerisinde Türkiye'den yalnızca tek takım yer aldı - Son Dakika
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Dünya Kulüpler Sıralaması'nda ilk 30 kulüp içerisinde Türkiye'den yalnızca tek takım yer aldı

16.05.2023 15:04

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı açıkladı. 28. olan Fenerbahçe, ilk 30'da yer alan tek Türk kulübü olurken, listede Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan 3 büyüklerden Beşiktaş ve Galatasaray ise 216. sırayı paylaştı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınlarken, ilk 30'da Türkiye'den sadece Fenerbahçe var.

LİSTENİN ZİRVESİNDE REAL MADRID VAR

179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı. IFFHS'nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.

TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMASI

Listede Medipol Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sırada kendine yer buldu.

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Türkiye, 1 Mayıs, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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