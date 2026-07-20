Dünya Kupası ve Aile İçi Şiddet

Atlanta'da maçın bitiş düdüğü İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elendiğini ilan ettiğinde, ülke genelinde bir hayal kırıklığı dalgası yayıldı. Ancak bazılarının içlerinde çok farklı bir duygu büyüyordu.

Lancaster Üniversitesi'nin araştırmasına göre, İngiltere'nin maç yaptığı zamanlarda aile içi şiddet %26, maç kaybettiği zamanlarda ise %38 oranında artıyor.

Dünya Kupası gibi büyük bir futbol turnuvası sırasında bazı kadınlar ve kızlar sürekli korku içinde yaşıyor.

Aile içi şiddet mağdurlarına yardım kuruluşu Solace'da çalışan Rebecca Goshawk, Arjantin'e karşı oynanan yarı final maçını izliyordu.

"Eşlerinin eve dönmesinden korkan ve bunun kendileri ve güvenlikleri için ne anlama gelebileceğinden endişe duyan mağdurlar olacağını biliyoruz" dedi ve ekledi:

"Bağırılıyor, aşağılanıyorlar. İşe yaramaz oldukları söyleniyor. Bu, vurmak ya da tekmelemek gibi kadınlara yönelik fiziksel şiddet kadar güçlü olabilir.

"Bu çok az kadın için bir futbol turnuvası nedeniyle yaşanan tek seferlik bir deneyim. Çünkü bu bazılarının alışkın olduğu bir şiddet döngüsü".

Euro 2024 sırasında 300 aile içi şiddet vakası yaşandı

Futbol maçlarından sonra kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet tekrarlayan bir sorun.

İngiltere'nin Ulusal Polis Şefleri Konseyi, Euro 2024 sırasında polise bildirilen ve mağdurların failin davranışını futbolla ilişkilendirdiği 300'den fazla aile içi şiddet vakasını gösteren veriler yayımladı.

2026 Dünya Kupası'nı kapsayan döneme ait istatistikler bir süre daha yayımlanmayacak ancak Goshawk, genel olarak kadın düşmanlığı ve aile içi şiddet oranlarında bir değişiklik olmadığını söylüyor.

Tahminine göre bu Dünya Kupası'nda da İngiltere'deki aile içi şiddet vakalarının istatistikleri benzer seviyelerde seyredecek.

Bu, herkese neşe getirmesi gereken büyük bir spor etkinliğinin karanlık bir yüzü.

Goshawk, Solace'ın suçu futbolun kendisine değil, çoğunlukla erkek olan faillere yüklemeye çalıştığını söylüyor.

Alkol tüketimindeki artışın da kayıp veya hayal kırıklığı duygusunu artırarak saldırganlığa yol açabileceğini açıklıyor.

Yardım kurumunun erkeklere mesajı, bu davranışın değiştirilebileceği ve yardım alabilecekleri yönünde.

"Şiddet içeren davranışlarından endişe duyan erkekler için birçok danışma hattı var.

"Bu şiddeti uygulamayan diğer erkeklere de şunu söylemek isteriz: Bunu hem arkadaşlıklarınızda hem de ailenizde anlamak ve sorgulamak sizin göreviniz ve sorumluluğunuzdur. Hepimizin böyle bir sorumluluğu var."

'Dünya Kupası, asla şiddet içeren davranışları körüklemek için bir bahane olmamalı'

Kraliyet Savcılığı, aile içi şiddetin mağdurlar üzerindeki etkisini bizzat gözlemliyor.

Raporda, polisin kendilerine yönlendirdiği her beş vakadan dördünde dava açıldığı belirtiliyor.

Ulusal Takip Suçları Sorumlusu Olivia Rose, yalnızca fiziksel istismarla karşılaşmadıklarını, aynı zamanda zorlayıcı ve kontrol edici istismarın da olduğunu söylüyor.

"Mağdurların belirtileri erken fark etmesi çok önemli. Savcılarımızın gördüğü şeyler arasında mağdurların telefonlarının ve sosyal medyalarının izlenmesi ve genellikle onlara onlarca mesaj gönderilmesi de yer alıyor" diyor.

"Ayrıca duygusal şantaj da var, örneğin partnerlerinin kendilerini terk etmesi durumunda intihar etmekle tehdit etmek gibi."

"Bu tür davranışların sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda yasa dışı olduğunu duyurmak son derece önemli" diye ekliyor.

Ceza davalarını yürütmekle görevli devlet kurumu olan CPS, bu tür davranışların durdurulması ve mağdurların cezadan kurtulmasına yardımcı olunması için polis ve kadın hakları örgütleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtiyor.

Açıklamada, topluluklardan da yardım istendiği belirtiliyor ve Dünya Kupası sırasında savunmasız durumda olabilecek arkadaş, aile ve komşulara göz kulak olunması çağrısında bulunuluyor.

Rose, "Yardım eli uzatabilirseniz, hayat değiştirecek bir fark yaratabilirsiniz" diyor.

Ayrıca mağdurlara, seslerini duyurmaları halinde desteklenecekleri mesajını iletmek istiyor.

"Aile içi şiddeti bildirmek ne kadar zor olabileceğini anlıyoruz. Ancak eğer başvurursanız, ciddiye alınacaksınız ve suçluları adalete teslim edeceğiz."

"Dünya Kupası, toplulukları bir araya getirmeli ve asla istismarcı davranışları körüklemek için bir bahane olmamalıdır" diye ekledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .