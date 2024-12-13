Dünya Sutopu Kupası Maltepe'de

Spor

Dünya Sutopu Kupası Division 2 Grup Mücadeleleri, 14-22 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Maltepe Üniversitesinden açıklamaya göre, Türkiye'nin Kadın ve Erkek A Milli Sutopu Takımları, 12 ülkenin toplam 24 takımıyla birlikte bu büyük organizasyonda mücadele edecek.

Kadınlar mücadelesi 14-17 Aralık, erkekler mücadelesi ise 18-21 Aralık'ta oynanacak.

Kadınlar kategorisinde 4 grupta 12 takım yarışacak. Türkiye'nin de yer aldığı Kadınlar A Grubu'nda İngiltere ve Bulgaristan takımları bulunuyor. Kadınlar B Grubu'nda Çekya, Almanya ve Singapur, Kadınlar C Grubu'nda Çin, Güney Afrika ve Japonya, Kadınlar D Grubu'nda ise Fransa, Portekiz ve Hırvatistan mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde de benzer bir format uygulanacak. Türkiye'nin yer aldığı Erkekler D Grubu'nda Hollanda ve Slovakya takımları bulunuyor. Erkekler A Grubu'nda Güney Afrika, İran ve Ukrayna; B Grubu'nda Portekiz, İngiltere ve Çin, C Grubu'nda ise Malta, Singapur ve Almanya mücadele edecek.

Maltepe Üniversitesi'nden spor ve akademiye destek

Maltepe Üniversitesi'nin uluslararası standartlardaki spor tesisleri, bu büyüklükteki bir organizasyona ev sahipliği yapmaya olanak sağlıyor. Etkinlik, spor ve akademik dünyanın bir araya gelmesi açısından da önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Müsabakalar, halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak. Organizasyon, öğrencilere, akademik personele ve sporseverlere, Türkiye'nin milli takımlarına destek verme fırsatı sunacak.