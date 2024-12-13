Dünya Sutopu Kupası Maltepe'de - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Sutopu Kupası Maltepe'de

Dünya Sutopu Kupası, 14-22 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi'nde 12 ülkenin takımlarıyla yapılacak.

13.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sutopu Kupası Division 2 Grup Mücadeleleri, 14-22 Aralık'ta Maltepe Üniversitesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Maltepe Üniversitesinden açıklamaya göre, Türkiye'nin Kadın ve Erkek A Milli Sutopu Takımları, 12 ülkenin toplam 24 takımıyla birlikte bu büyük organizasyonda mücadele edecek.

Kadınlar mücadelesi 14-17 Aralık, erkekler mücadelesi ise 18-21 Aralık'ta oynanacak.

Kadınlar kategorisinde 4 grupta 12 takım yarışacak. Türkiye'nin de yer aldığı Kadınlar A Grubu'nda İngiltere ve Bulgaristan takımları bulunuyor. Kadınlar B Grubu'nda Çekya, Almanya ve Singapur, Kadınlar C Grubu'nda Çin, Güney Afrika ve Japonya, Kadınlar D Grubu'nda ise Fransa, Portekiz ve Hırvatistan mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde de benzer bir format uygulanacak. Türkiye'nin yer aldığı Erkekler D Grubu'nda Hollanda ve Slovakya takımları bulunuyor. Erkekler A Grubu'nda Güney Afrika, İran ve Ukrayna; B Grubu'nda Portekiz, İngiltere ve Çin, C Grubu'nda ise Malta, Singapur ve Almanya mücadele edecek.

Maltepe Üniversitesi'nden spor ve akademiye destek

Maltepe Üniversitesi'nin uluslararası standartlardaki spor tesisleri, bu büyüklükteki bir organizasyona ev sahipliği yapmaya olanak sağlıyor. Etkinlik, spor ve akademik dünyanın bir araya gelmesi açısından da önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Müsabakalar, halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak. Organizasyon, öğrencilere, akademik personele ve sporseverlere, Türkiye'nin milli takımlarına destek verme fırsatı sunacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Maltepe, Eğitim, Aralık, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Sutopu Kupası Maltepe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Sutopu Kupası Maltepe'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.