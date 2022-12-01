Dünyanın en güzel kadını seçilen isim yaptığı dansla hayranlarını mest etti

Dünyanın en güzel kadını unvanını alan golfçü Paige Spiranac sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Daha çok golf sporuyla ilgili paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü isim, Katar'da başlayan Dünya Kupası nedeniyle şu sıralara futbola merak sardı.

YILDIZ FUTBOLCULARI TAKLİT ETTİ

Eski profesyonel golfçü Spiranac, Yıllar boyunca bazı unutulmaz kutlamaları yeniden canlandırdı ve takipçilerden bu hareketlerin kime ait olduğunu bilmelerini istedi.

TWERK HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk denemesi, Ağustos ayında Kansas City Current için bir penaltı attıktan sonra twerk yapmadan önce sakat numarası yapan Amerikalı orta saha oyuncusu Lo'eau LaBonta'nın hareketiydi.

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Bruno Fernandes, Ronaldo, Erling Haaland, Lioness Chloe Kelly gibi yıldız futbolcuları taklit eden güzel sporcunun paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.