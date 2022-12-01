Dünyanın en güzel kadını seçilen isim yaptığı dansla hayranlarını mest etti - Son Dakika
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Dünyanın en güzel kadını seçilen isim yaptığı dansla hayranlarını mest etti

01.12.2022 11:47

Dünyanın en güzel kadınları arasında olduğu düşünülen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası şerefine Cristiano Ronaldo'nun da dahil olduğu bir dizi efsanevi futbol kutlamasını tekrar canlandırdı. Topla fileleri havalandıran güzel sporcunun twerk hareketi ise beğeni topladı.

Dünyanın en güzel kadını unvanını alan golfçü Paige Spiranac sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Daha çok golf sporuyla ilgili paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü isim, Katar'da başlayan Dünya Kupası nedeniyle şu sıralara futbola merak sardı.

YILDIZ FUTBOLCULARI TAKLİT ETTİ

Eski profesyonel golfçü Spiranac, Yıllar boyunca bazı unutulmaz kutlamaları yeniden canlandırdı ve takipçilerden bu hareketlerin kime ait olduğunu bilmelerini istedi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı

TWERK HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk denemesi, Ağustos ayında Kansas City Current için bir penaltı attıktan sonra twerk yapmadan önce sakat numarası yapan Amerikalı orta saha oyuncusu Lo'eau LaBonta'nın hareketiydi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı

HAYRANLARI BEĞENİ YAĞDIRDI

Bruno Fernandes, Ronaldo, Erling Haaland, Lioness Chloe Kelly gibi yıldız futbolcuları taklit eden güzel sporcunun paylaşımı hayranları tarafından çok beğenildi.

Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı
Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı
Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı
Dünyanın en güzel kadını seçilen isim twerk yaptı, hayranları beğeni rekoru kırdı
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Son Dakika Spor Dünyanın en güzel kadını seçilen isim yaptığı dansla hayranlarını mest etti - Son Dakika


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