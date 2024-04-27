Dursun Özbek: "Bu onurlu göreve yeniden adayım"-4

Spor

- Dursun Özbek: "Bu onurlu göreve yeniden adayım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"Tarihimizde 60. büyük kupayı alarak başkanlarının hayal edemeyeceği bir rakama ulaştık"

"Florya'daki araziyi Galatasaray kendi imkanlarıyla aldı"

"Kemerburgaz tesislerini haziran ayının sonunda bitirme projemiz var"

"Erden Timur, sırf başarılı diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı"

"10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olduğunu açıklayarak, "Önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerin teveccühü ile bu göreve yeniden seçilirsem bu dönemde başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağımın sözünü de vermek istiyorum" dedi.

Galatasaray Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün karşınıza bu sözlerin büyük bölümünü yerine getirmenin gurur ve mutluluğuyla bulunuyorum. Bundan yaklaşık 22 ay önce bana ve arkadaşlarıma bu onurlu görevi yapma fırsatını verdiniz. Tüm çalışma arkadaşlarımıza, taraftarımıza, üyelerimize en içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Sizin desteğiniz olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yönetim olarak koyduğumuz hedeflerden uzaklaşmadan ama ayağımızı yorgana uzatarak plan yaptık. Amacımız sadece bugünü düşünen değil, Galatasaray'ın yarınlarını da sağlama alacak sürdürülebilir finansal yapıyla kulübümüzü geleceğe hazırlamaktır. Normalde faaliyette artı veren bir bütçemiz var. Fakat kulübümüz Sportif AŞ'ye borçları yüzünce alt toplamda eksi bir rakamla onayınıza sunacağız. Sahip olduğumuz sportif başarıyı daha yukarılara çıkarma için kulübümüzün gelir kaynakların çeşitlendirmemiz şart. 2023-2024 döneminde sponsor, reklam veren ve lisans gelirleri 20.2 milyon Euro'dan, 57.6 milyon Euro'ya yaklaşık 3 katı artış gösterdi. Kulübümüz sponsor ve büyük reklam veren sayısı son 9 ayda 34'ten 48'e yükseldi. Lisans gelirimiz 6 milyon TL'den 32 milyon TL'ye yükseldi. Yapılan çalışmaların umut verdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrasında bölgeye her zaman destekte olduklarını söyleyen Başkan Özbek, "Bildiğiniz gibi bundan yaklaşık 14 ay önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi geçirdi. Kulübümüz gerekli aksiyonları yaptı. Dertlere derman olmak için çalıştık. Bölge ile irtibatımızı hiç kesmedik. Kulübümüz bu ramazan ayında konteyner kentimizde her gün 2 bin vatandaşımıza yemek dağıtımında bulundu. 23 Nisan'da da yönetim kurulumuzla Hatay'a gittik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği günü mutlu bir şekilde geçirmeleri için vesile olduk. Maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm Galatasaraylılara teşekkür ediyorum. Birlikte 1905 adı altındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 28 Şubat'ta Engelsiz Aslanlar Balosu'nu gerçekleştirdik. Toplanan geliri Galatasaray Paralimipik Akademisinin kurulması için kullanacak. Kulübümüz Türkiye en büyük sivil toplam örgütü olması bilinciyle sosyal sorumluluk projelerini en başarılı şekilde gerçekleştirecektir" dedi.

"10 aylık ciromoz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı"

Mağazacılıkta rekor satışlar yaptıklarını ifade eden Dursun Özbek, "10 aylık ciromuz yaklaşık 1.5 milyar TL'ye ulaştı. 100. yıl formamız sadece bizim değil diğer takım taraftarları tarafından da beğeniliyor. Bu sezon hedefimiz yaklaşık 700 bin forma. Önümüzdeki senenin planlaması 1 milyon adet. Şampiyonluğumuzu 100. yıl formamızla kutlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"130 villa, Galatasaray kasasına 2.5 milyar TL girdi sağlayacak"

2017 yılında başlayan Riva projesiyle ilgili de bilgiler veren Özbek, "Önemli projelerimizden biri Riva projemizdi. 2017 yılında başlayan ve hala devam eden proje bugün devam etmektedir. 1400 villadan oluşan bir proje. Yüzde 50-55'e yakını satılmış olup, kulübe büyük destek sağlamıştır. Geriye kalanlar için satış süreci ve inşa süreci devam etmektedir. Riva'daki satışlarımız yavaş gitmektedir. Kulübümüze ait yaklaşık 130 villa mevcut, Galatasaray kasasına da 2.5 milyar TL girdi sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

"Florya'daki araziyi Galatasaray kendi imkanlarıyla aldı"

Kemerburgaz'daki arazinin 2016-2017 döneminde kulübüme kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Özbek, "Hayalim Galatasaray'a bugün futbol ekonomisinin geldiği seviye itibarıyla ihtiyacı olan tesisi yapmaktı. Florya tesislerimiz yıllarca evvel başkanlarımız tarafından kulübümüze kazandırılmış o sayede çağ atlayan kulüp hale gelmişti. Dünyada futbolun geldiği rekabet durumu bizim yeni bir tesise ihtiyacımız olduğunu ortaya koymuştur. Florya'daki arazimizin ekonomik değeri de çok yüksek. Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını yönetilebilir ve sürdürülebilir finansal yapıya kavuşması için planlıyoruz Florya'daki 22 dönüm arazimiz vardı. Buna bitişik olan 40 dönemin arazi Milli Emlak'ın arazisiydi. Bu süreçte satın alınması projenin 65 dönümlük alanda olması için büyük çaba sarf ettik. Buradan büyük teşekkürü merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e göndermek istiyorum. O dönemde 20 dönüm araziyi tekrar geri almıştır. Arsanın ekonomik değeri çok büyümüştür. Bizim amacımız yaklaşık 65 dönüm olan ve tapunun tamamının Galatasaray'a ait olan arsanın geliştirilmesiydi. Bu araziyi 1 milyar 85 milyon TL artı KDV karşılığında satın aldık. Galatasaray bu arsayı kendi imkanlarıyla almıştır. Rekabette olduğumuz kimseler bu arsanın Galatasaray'a bedelsiz verilmiş gibi bir algı yapma peşindeler. Bugün itibarıyla arsanın borcu kalmamıştır. Florya projesi çalışmaları devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bankalar Birliği'nden çıkacağız"

Bankalar Birliği'nden en kısa süre çıkacaklarını açıklayan Dursun Özbek, "Florya arazisinin geliştirilmesi suretiyle elde edeceğimiz ilk avans ödemesiyle de Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borcumuzu ödeyeceğiz ve tamamen yapılandırma anlaşmasının dışına çıkacağız. Gayrimenkullerle ilgili Galatasaray'a fon akışı olacak. Bu fon akışının birinci hedefi Bankalar Birliği konsorsiyomuna borcumuz yaklaşık 2 milyar 200 milyon TL. Bunun çok sebebi var. Çünkü bugün itibarıyla bu borcun faizi yıllık 1 milyar 200 milyon TL. Kulübümüze gelecek fon bunun çok üzerinde" dedi.

"Kemerburgaz tesislerini haziran ayının sonunda bitirme projemiz var"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki alanın 14 bin metrekare olduğunu söyleyen Özbek, "Tesisimizi haziran ayının sonunda bitirme projemiz var. Yeni sezonu orada açmak istiyoruz. Çok güzel bir proje oldu. 17 Mayıs bizim için çok önemli bir tarih. UEFA Kupası'nın yıl dönümünü kutlayacağız. Onun için 17 Mayıs'ta Kemerburgaz Tesisimize davet ediyorum. Piknik yapıp, buradaki gelişmeleri beraber izleme fırsatı bulacağız. Kemerburgaz'daki yatırım için kulüp kasasından 200 milyon TL ödendi. Ödenecek bir kısım daha var" ifadelerini kullandı.

"Tarihimizde 60. büyük kupayı alarak başkanlarının hayal edemeyeceği bir rakama ulaştık"

Süper Lig'in ardından TFF Süper Kupa'yı da kazandıklarını anlatan sarı-kırmızılıların başkanı, "Cumhuriyetimizin 100. yılında kazandığımı şampiyonluğun üzerine 7 Nisan'da 100. yılın Süper Kupası'nı da kazanarak bu başarıyı perçinlendik. Yarın gençlerimiz Cumhuriyetimizin 100. yıla dönüp baktığında Galatasaray'ın başarılarını görüp, gururlanacaklardır. Bu kupa ile tarihimizde 60. büyük kupayı alarak başkanlarının hayal edemeyeceği bir rakama ulaşmış olduk. Bu büyük gururda başta Okan hoca olmak üzere ekibi, futbolcu kardeşlerime, geçmiş başkanlarıma ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Erden Timur, sırf başarılı diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı"

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ayrı teşekkür eden Dursun Özbek, "Önemli bir teşekkürü de Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur kardeşime ayırmak istiyorum. Birlikte çıktığımız yolda elinden gelenin iyisini yapmaya çalıştı. Sırf başarılı diye birileri tarafından hedef gösterildi, haksızlığa uğradı. Galatasaray'a yaptıkları ve bundan sonra yapacakları için kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sevgili Erden'in Galatasaray'a hizmet edeceğinden eminin" açıklamalarında bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaray başkanı olarak görev yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine gitmeye çalıştık. Kimi zaman çok zorlandığımız günler, uykusuz gecelerimiz oldu. Galatasaray için çalışmaktan hiç yorulmadık. Bu süreçte bizi ayakta tutan sizin verdiğiniz destekti. Bu dönemde Galatasaray birlik ve beraberlik için neleri başarabileceğimi göstermiş olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Bu onurlu göreve yeniden adayım"

Yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıklayan Dursun Özbek, "Malumuz 25 Mayıs tarihinde seçimli olağan genel kurulumuz var. Bugün sizin huzurunuzda önümüzdeki dönemde bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlerin teveccühü ile bu göreve yeniden seçilirsem bu dönemde başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağımın sözünü de vermek istiyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda amatör branşlar ve diğer projelerle ilgili de bilgiler aktardı.