Efeler 09 Spor, İstanbul ekibi Kemerkent Bulvarspor\'u ağırlıyor

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 Spor, sezonun ikinci yarısının ilk maçına yarın çıkıyor. Evinde İstanbul ekibi Kemerkent Bulvarspor'u ağırlayacak olan yeşil beyazlı ekip, bu maçtan galip gelerek ikinci yarıya 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan Efeler 09, lige 1 puanla başlamıştı. Şuanda Play-Off potasında 4.sırada yer alan yeşil beyazlıların 24 puanı bulunurken, 14.sırada yer alan konuk ekip Bulvarspor'un ise 13 puanı bulunuyor. Ligin zirvesindeki Batman Petrolspor'un 9 puan gerisinde olan Efeler 09, bu maçtan galip ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Maçı yönetecek olan hakem Zonguldak Bölgesi'nden Hakan Ergin olacak. Ergin, geçen sene Sapancaspor'la oynanan ve 0-0 biten maçın dördüncü hakemi olarak görev yapmıştı. Hakem Ergin'in yardımcıları Antalya bölgesinden Vedat Güneş, geçen sene 1-0 biten Bursa Yıldırım ve 2-1 biten Sapanca maçının yardımcı hakemliğini yapmıştı. Karşılaşmanın diğer yardımcı hakemleri ise İzmir'den Tolga Okumuş ve Düzce'den Adem Güneş olacak.

İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 14: 00'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları ise 20 TL olarak belirlenirken bilet satışları maç günü giriş kapılarındaki gişelerden olacak. Müsabaka, Efeler 09 SFK'nın sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak. - AYDIN