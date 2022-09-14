17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ekim ayında UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

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