17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

14.09.2022 17:34
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ekim ayında UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Ekim ayında UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek ay-yıldızı ekibe şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Onuralp Çevikkan (Altınordu), Kağan Arıcan (Fraport TAV Antalyaspor)

Defans: Kadir Subaşı (Galatasaray), Dennis Çelik (WfL Wolfsburg), Efe Can Mete (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Eren Özkul (Brondby IF)

Orta Saha: Efe Akman, Berat Yılmaz (Galatasaray), Veis Yıldız (FC Bayern Münih), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), Samet Seymen Sargın, Emirhan Arkutçu (Fenerbahçe), Burak İngenç (Fraport TAV Antalyaspor), Kenan Haroun (KRC Genk), Bilal Yalçınkaya (Hamburger SV), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor),

Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş), Recep Yalın Dilek (Galatasaray), Kebir Ali Canpolat (Eintracht Frankfurt)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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