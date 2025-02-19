Emre Belözoğlu: Hakemlerin bir ve bütün olmadığı bu dönemde başka türlü kararların çıkması çok doğal

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ANTALYASPOR Teknik Direktörü Emre Belözoğlu , son günlerde yabancı hakem isteğinin ve maçları yönetmesinin gündeme gelmesiyle ilgili soruya, "Bu güvensizlik ortamı olduğu sürece farklı farklı kararların çıkması da çok doğal. Özellikle hakemlerin kendi arasında bir ve bütün olmadıklarını görüyorum. Onların bir ve bütün olmadığı dönemde başka türlü kararların çıkmasını herkesin bence çok doğal karşılaması lazım" dedi.

Antalyaspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını teknik direktör Emre Belözoğlu gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı beyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antalyasporlu futbolcular idmanı taktik çalışmayla sona erdirdi. Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı öncesi cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Burak İngenç, sezonu kapatan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun çalışmaya katılmadı.

'NE YAZIK Kİ İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARLA AYRILAMADIK'

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçen hafta oynanan Adana Demirspor maçında kaybedilen 2 puan olduğunu ifade eden Emre Belözoğlu, "Tabi ligde her maç zor. Yani aslında kağıt üzerinde okumak bizim işimiz değil. Mesleğimiz gereği biz biraz daha oyuna ve anlarına motive olmak zorundayız. Tabi kağıt üzerinde bazı maçlar kolay diyorsunuz. Birçok rakibimiz de bu hafta hiç beklenmedik mağlubiyetler aldı. Bizim açımızdan değerlendirmemiz gereken yer, son 4 maçın içinde bence takımımız minimum bir 4 puan daha fazla almalıydı. Oyunun hakkı sanki biraz daha öyle gibiydi. Bu da iyimser bir rakam. Bence 6 puandı aslında maçların karşılığı, 9 puandı da biz ne yazık ki istediğimiz sonuçlarla ayrılamadık. Hatay'ı yendik, sonra iç sahada Başakşehir, bence yenmemiz gereken bir maçtı. Çok net pozisyonlar kaçtı. Keza Adana Demirspor maçı da bu şekilde oldu. Son iki maçın hakkı bence toplamda 6 puandı. Oradan 2 puan çıkardık" dedi.

'BİRÇOK TEKNİK ADAM SAHA İÇİNE GİRDİ, SARI KART BİLE GÖRMEDİ'

Adana Demirspor maçının devre arasında sahaya hakemlerin yanına gittiği için kırmızı kart gören Belözoğlu, "Benim pozisyonumda da ben devre arasında sadece hakemin yanına gidip, maçın atmosferinin de böyle gergin olmadığını, aslında gerilmemize gerek olacak bir maç olmadığını ifade ettim. O da bana 'Kural gereği, sana kırmızı kart göstermem gerekiyor' dedi ve gösterdi. Kuralların uygulanmasında hiçbir problem yok. Benim hatam varsa da kendisinden de zaten özür diledim ama herkese aynı şekilde uygulanırsa bizim eleştirmeyeceğimiz bir noktaya gelir. Bu hafta da maçlardan sonra birçok teknik adam saha içine girdi. Hakemlerle konuştular ama sarı kart bile görmediler" diye konuştu.

'KASIMPAŞA MAÇI ÖNEMLİ BİR VİRAJ'

Ligin 25'inci haftasında oynayacakları maç ile ilgili değerlendirme yapan Emre Belözoğlu, "İyi oyun var. Skora yansımayan. Özellikle iç saha maçlarında bence çok iyi oyun oynadı takım. Adana Demirspor maçı, Hatayspor maçı da bence çok iyi oynandı. Ama bu maçı kazanmamız gerekiyor. Bireysel kalitesi yüksek bir takım. Defansif anlamda da iyi hazırlanmamız gereken bir maç. Ofansif anlamda da bence kırılmalar yaşayabilecek bir takım gibi görünüyor. Onlar da son hafta Fenerbahçe'ye kaybetti. Biz de burada kazanıp kendimizi arkadaki dörtlü bloktan uzaklaştırmak adına önemli bir viraj olarak görüyoruz. Seyircimizi, cumartesi günü öğle saatinde eşlerini, sevdiklerini, ailelerini, çocuklarını alıp bize destek olmaya bekliyorum" şeklinde konuştu.

'BİZİM İÇİN TEK VE DEĞERLİ OLAN MAÇ'

Önlerinde ligde ve kupada oynayacakları 5 zorlu maç olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Biz geldiğimizde zaten çok zorlu bir dörtlü fikstürle başlamıştık. O yüzden benim için en zor maç, ilk önümdeki maç. Ondan sonrasını ne kadar iyi ne kadar kötü düşünmek istemiyorum. Ben anlarını yaşamak istiyorum birazcık. Bizim için tek ve değerli olan maç var, o da Kasımpaşa maçı" dedi.

Son haftalarda forvet oyuncularının formsuzluğu ile ilgili soruya Emre Belözoğlu, şu karşılığı verdi:

"Pozisyona girmekte sıkıntımız yok. Sonuçlandırmada problemlerimiz var. Onun adına biz de bize düşen ne varsa oyuncuları geliştirmek adına çalışıyoruz. Oyuncuların arzu anlamında hiçbir problemi yok. Hepsinden çok gerçekten mutluyum bu anlamda. Gol kaçıran oyuncuları da biz motive etmek, onlar düştüğünde yanında olmak en büyük görevimiz. Taraftarımızdan da beklentim bu şekilde. Oyunun her anında oyuncularımızın yanında olmaya çalışsınlar. Onların iyi gün gibi kötü günde de yanlarında olmak durumundayız."

Son günlerde yabancı hakem isteğinin ve maçları yönetmesinin gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine Emre Belözoğlu, "Ben bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Çünkü hakemler, teknik adamlar, futbolcular her zaman performanslarıyla eleştirilebilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Ama bu güvensizlik ortamı olduğu sürece farklı farklı kararların çıkması da çok doğal. Özellikle hakemlerin kendi aralarında bir ve bütün olmadıklarını görüyorum. Bu anlamda çok iyi gözlemim olduğunu düşünüyorum. Onların bir ve bütün olmadığı dönemde başka türlü kararların çıkmasını herkesin çok doğal karşılaması lazım" dedi.