Engin Fırat: Başakşehir, Şampiyonluk İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Engin Fırat: Başakşehir, Şampiyonluk İçin Hazır

Engin Fırat: Başakşehir, Şampiyonluk İçin Hazır
08.08.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Engin Fırat, Başakşehir'in bu sezonki kadrosunun diğer takımlardan daha iyi olduğunu belirtti.

Teknik Direktör Engin Fırat, Başakşehir'in bu sezonki kadrosunun hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu ve sezon içinde Galatasaray'dan bile daha organize bir takım haline gelebileceğini söyledi.

Bir dönem Moldova ve Kenya milli takımlarını da çalıştıran Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Engin Fırat, 2025-2026 sezonu öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon şampiyonluk yarışının yalnızca üç büyükler arasında geçmeyeceğini, Başakşehir'in de yarışta yer alacağını söyledi. Fırat, "Şampiyonluk artık Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında geçmez. Başakşehir bu sezon hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'tan daha iyi kadroya sahip" ifadelerini kullandı.

"Bu bir sessiz devrimdir"

Başakşehir yönetiminin transfer stratejisini olumlu değerlendirdiğini ve UEFA Konferans Ligi hedefinin de gerçekçi olduğunu belirten Engin Fırat, "Gümüşdağ ve ekibi özel uçakla şov yapmadı, meşale yakmadı. Ama ligin en dengeli, Avrupa tecrübesi olan kadrosunu kurdular. Bu bir sessiz devrimdir. Bu sezon Avrupa'daki rakip profili düşük. Başakşehir ise Avrupa futboluna alışkın, sakin oynayabilen, kadro derinliği olan bir ekip. Teknik direktör doğru rotasyonu yaparsa, neden finale kadar gitmesin?" şeklinde konuştu.

"Transferler, sahada karşılık verecek kalitede"

Tecrübeli teknik adam Başakşehir'in yeni sezon öncesi yaptığı transferleri şöyle değerlendirdi:

"Başakşehir'in yeni sezon öncesi yaptığı transferler, abartıdan uzak ama son derece etkili. Davie Selke, Almanya Milli Takımı görmüş, hava toplarında lider, Avrupa'yı bilen bir santrfor. Eldor Shomurodov, Özbekistan Milli Takımı'nın yıldızı, Serie A tecrübesine sahip, teknik ve çalım gücü yüksek hücumcu. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek olması, Başakşehir için büyük bir prestij. Nuno da Costa gol tehdidi oluşturan, derinlik kazandıracak alternatif. Fayzullaev genç, enerjik, kreatif ve son bölgede etkili bir orta saha. Ebosele, hızı ve atletik yapısıyla dikkat çekiyor; hem hücumda hem savunmada katkı sağlıyor. Onur Bulut, sağ bek ve orta sahada oynayabilen, tempolu ve çalışkan. Büyük maç tecrübesi, pas kalitesi ve oyun disipliniyle takıma dinamizm katacak. Bu oyuncular havalimanında karşılanmadı ama sahanın içinde karşılık verecek kalitede."

"Başakşehir, sezon içinde Galatasaray'dan bile daha organize görünebilir"

Başakşehir kadrosunun dengeli olduğunu ve zamanla daha organize bir takıma dönüşebileceğini aktaran Fırat, "Yaş dengesi, Avrupa tecrübesi, yerli-yabancı uyumu hepsi yerli yerinde. Bu takım sadece Trabzon veya Beşiktaş'tan değil, sezon içinde belki Galatasaray'dan bile daha organize görünebilir. Her mevkide uluslararası düzeyde oynamış alternatifler var. Bu, sezon sonunda fark oluşturabilir. Elbette Galatasaray kağıt üstünde sezonun favorisi. Ama futbol kağıtta değil, sahada oynanır. Bu kadro, kulübün 2020'de şampiyon olduğu takımdan bile daha kaliteli ve geniş" diye konuştu.

"Bu kadro, ligin genel yapısının üzerinde"

Engin Fırat son olarak, "Bu sezon şampiyonluk tahminleri artık sadece alışılagelmiş isimlerle yapılamaz. Sahada kim doğru oynuyorsa, kim akıllı kadro kuruyorsa, kupaya o yürür. Sessiz devrim bağıra bağıra geliyor. Başakşehir kadrosu, sadece kulüp tarihinin değil, ligin genel yapısının da üzerinde. Diğer kulüpler için de örnek olmalı. Çünkü bu iş çok oyuncu almakla değil, doğru oyuncu almakla olur" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Trabzonspor, Galatasaray, Engin Fırat, Başakşehir, Beşiktaş, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engin Fırat: Başakşehir, Şampiyonluk İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Japonya’da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu Japonya'da savaş uçağı okyanusa düştü, pilot kendini fırlatarak kurtuldu
Seda Sayan’ın mal varlığı dudak uçuklattı Kira geliri olay oldu Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın’dan olay hareket Feyenoord maçında eleştiri alan Oğuz Aydın'dan olay hareket
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi

10:20
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
Köprüye çıkan şahıs, el salladıktan sonra kendini boşluğa bıraktı
10:10
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
Bakanlık çalışanı bayıltan zincir marketler için harekete geçti
10:03
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
Bir gecede cahil kalan şehzade, diplomasını 29 dakikada almış
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
14:55
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
14:53
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
14:52
Selçuk Alagöz’e İstanbul’da son veda
Selçuk Alagöz'e İstanbul'da son veda
14:26
İş dünyası temsilcileri KOBİ’nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
İş dünyası temsilcileri KOBİ'nin mali tanımında yapılan değişikliği memnuniyetle karşıladı
14:01
Yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
Yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı! Hem mesleği hem de son hali şaşırttı
13:54
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
Bakan Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:45
Okan Buruk’tan Icardi’ye izin yok
Okan Buruk'tan Icardi'ye izin yok
13:44
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
Borsa İstanbul 11 bin puanı aşarak psikolojik direnci kırdı
13:43
Trump’ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Trump'ın görev süresi boyunca dolar endeksi ilk kez aylık bazda yükseliş gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 10:54:27. #7.13#
SON DAKİKA: Engin Fırat: Başakşehir, Şampiyonluk İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.