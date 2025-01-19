Erciyes 38 FSK, Zonguldakspor FK'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Erciyes 38 FSK, Zonguldakspor FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Erciyes 38 FSK, Zonguldakspor FK\'ya 1-0 Mağlup Oldu

TFF 3. Lig 4. Grup 16. hafta maçında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FSK, Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'da konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçta, Zonguldakspor'un galibiyet golü, Erciyes oyuncusu İsmail'in kendi kalesine attığı golle geldi.

19.01.2025 17:13  Güncelleme: 17:15
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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Umur Ertemel

ERCİYES 38 FSK: Kadem Burak – Taner (Dk.77 İsmet), Berkay (Dk.46 Batuhan), İsmail, Yaşar (Dk.46 İhsan Uğur), Gürkan (Dk.73 Fevzi Can), Oğuzhan (Dk.46 Ayhan), Enes, Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı

ZONGULDAKSPOR FK: Umut Kaya – Umut Kerem, Ethem, Melih Mert (Dk.68 Gökhan Köseoğlu), Gökhan Meral, Güney, Fatih (Dk.68 Necati), Mümin (Dk.75 Ali Arda), Yusuf Emre, Sefa (Dk.83 Yiğit), Embiya

GOL: Dk.26 İsmail (kendi kalesine) (Zonguldakspor FK)

SARI KARTLAR: Tayyib (Erciyes 38 FSK) Ethem (Zonguldakspor FK)

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup 16'ncı hafta maçında Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FSK, evinde ağırladığı Zonguldakspor FK'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu .

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FSK, Zonguldakspor FK'ya 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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