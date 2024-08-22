Erciyes'te Uluslararası Bisiklet Yarışları Düzenlenecek - Son Dakika
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Erciyes'te Uluslararası Bisiklet Yarışları Düzenlenecek

Erciyes\'te Uluslararası Bisiklet Yarışları Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine göre 24-25 Ağustos tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek olan uluslararası yol ve dağ bisikleti yarışlarına Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden 70 profesyonel sporcu katılacak.

22.08.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Erciyes Uluslararası Yol Yarış serisi; Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine göre 24-25 Ağustos tarihlerinde Erciyes'te düzenlenecek. Aynı tarihlerde Kayseri Dağ Bisikleti Kupası düzenlenecek.

Türkiye'de bisikletin merkezi haline gelen Kayseri Erciyes, gelenekselleşen uluslararası yol ve dağ bisikleti müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kış sporlarının yanı sıra yazın da profesyonel antrenman kampı, dağ ve tabiat sporları üssü olarak bir çok sportif dalda profesyonel sporcuların cazibe noktası olan Erciyes, global bisiklet camiasının dikkatlerini çekerek, önemli müsabakalara sahne olacak. Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takviminde bulunan 24-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Erciyes Uluslararası Yol Bisiklet Yarış serisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Develi Belediyesi, Erciyes A.Ş., Spor A.Ş. Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği destekleri ile yapılacak. Bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere, İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre, Kazakistan'dan 70 profesyonel sporcu katılacak. Yarışlar, 24 Ağustos Cumartesi Grand Prix Soğanlı etabı ile başlayacak. Bisikletçiler 113 km uzunluğundaki bu parkurda Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünden başlayıp yine aynı yerde bitiş noktasına ulaşacak. Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini barındıran bölgeler içerisinde gerçekleşecek Uluslararası bisiklet yarışları Grand Prix Kaisareia etabı ile devam edecek. 128 km uzunluğundaki parkur Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da sona erecek. Ayrıca 25 Ağustos Pazar günü Erciyes'te Kayseri MTB Cup müsabakaları düzenlenecek. Yarış takvimi ise şu şekilde;

24 Ağustos 2024 Cumartesi; Grand Prix Soğanlı - Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü Start saat 09.00

25 Ağustos 2024 Pazar; Grand Prix Kaisareia - Cumhuriyet Meydanı Start saat 09.00, Kayseri MTB Cup - Erciyes Tekir - Start saat 10.00. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erciyes'te Uluslararası Bisiklet Yarışları Düzenlenecek - Son Dakika

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