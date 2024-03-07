Erciyes Türksoy Kupası Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirdi

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından organize edilen Erciyes Türksoy Kupası, Türk dünyasından genç kayak sporcuları zirvede bir araya getirdi. 7 ülkeden sporcular kıyasıya mücadele etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen Erciyes Türksoy Kupası, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Kayseri Valiliği, Nevşehir Valiliği, Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA ve Ski Turkish iş birliği ile düzenlendi. Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar bölgesinde gerçekleşen müsabakalara Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'dan genç sporcular katıldı. U-14 ve U-16 branşında yapılacak yarışlarda yaklaşık 60 kız ve erkek sporcu mücadele etti. Yarışlar sonrasında derece elde eden sporculara madalya ve kupaları Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf tarafından takdim edildi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, yaptığı açıklamada, "Erciyes'te her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapıyoruz. Bugün yaptığımız bu organizasyon bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. İlk defa Türksoy ile birlikte kardeşlerimizi, akrabalarımızı Türki Cumhuriyetlerden ve akraba topluluklardan sporcularımızı burada ağırladık. Türksoy ile Erciyes'te başlattığımız bu proje bir başlangıç olacak. İlerleyen zamanlarda Türk dünyası ile hem yaz hem kış sosyal sportif aktiviteler yapacağız" dedi. Türk dünyasının kocaman bir aile olduğuna vurgu yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise "Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir Türk dünyasıyız. Sizlerin bugün burada olması gerçekten çok önemli. Burada sadece bir yarış yapmadınız. Siz Türk dünyasının birlik ve beraberliğini adeta dünyaya haykırdınız. Bu organizasyonun inşallah gelenekselleşmesini arkasından da Türk dünyası kış sporları olimpiyatlarına bu işi götürür diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sporun dünya çocuklarının ve sporcularının bir araya gelmesinde önemli bir etken olduğuna işaret ederek, "Çok mutluyuz. Türki Cumhuriyetlerden yavrularımızı, hocalarımızı burada görmekten, misafir etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah Türksoy'umuzla da vardığımız mutabakat sonucunda artık Türk Dünyası Kupası adı altında bu güzel faaliyeti her yıl yapmayı planlıyoruz. Gelecek sene sizleri daha fazla sporcunun olduğu bir ortamda burada görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk cumhuriyetlerinden organizasyona katılan sporculara 'Türkiye'ye, Kayseri'ye hoş geldiniz' diyerek seslenen TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise "Sizlerle birlikte olduğumuz bu süre içerisinde programımızın ne kadar amacına uygun yürüdüğünü, ne kadar işe yaradığını görmüş olduk. Bu program Türk dünyasının liderlerinin daha önce aldıkları karar çerçevesinde Türk Dünyası'nda 2040 vizyon anlayışı çerçevesinde 5-6 başlık altında yürüttüğümüz gençlik vizyonunu hayata geçirdik. İlk uygulamasını da Gençlik Kış Kampı adı altında Erciyes'te yapıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ
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