Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetimde yer almamıştı. Timur yeni sezon için takımda görev alıp almayacağıyla ilgili kararını verdi.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak.
Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunarak Galatasaray siyasetiyle ilgili "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o" ifadelerini kullanmıştı. Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.
Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, birçok yıldızın takıma kazandırılmasında başrol oynamıştı.
Son Dakika › Spor › Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar - Son Dakika
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