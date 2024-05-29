Taraftar kahrolacak! Erden Timur\'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar

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Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetimde yer almamıştı. Timur yeni sezon için takımda görev alıp almayacağıyla ilgili kararını verdi.

DEVAM ETMEYECEK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak.

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunarak Galatasaray siyasetiyle ilgili "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o" ifadelerini kullanmıştı. Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.

2 SENEDE 3 KUPA

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, birçok yıldızın takıma kazandırılmasında başrol oynamıştı.