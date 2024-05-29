Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar - Son Dakika
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Spor

Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alıp almama ile ilgili kararı verdi. Görev almayı düşünmeyen Timur, devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak. 2 sezonda 3 kupa kaldıran Erden Timur, birçok yıldızın transferinde önemli rol oynamıştı.

29.05.2024 16:42
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Galatasaray'da sportif AŞ başkan vekili görevini yürüten Erden Timur, yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in yönetimde yer almamıştı. Timur yeni sezon için takımda görev alıp almayacağıyla ilgili kararını verdi.

DEVAM ETMEYECEK

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Erden Timur, Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyor. Futbol A.Ş'de devam etse bile futbol ve transfer operasyonunda yer almayacak.

Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Sarı kırmızılı takımda kendini yalnız hissettiğini daha önce belirten Erden Timur, Geçtiğimiz günlerde serzenişte bulunarak Galatasaray siyasetiyle ilgili "Dışarıdaki tepkinin on katı tepki görüyorum Galatasaray siyasetinden. Zaten baş edemediğim şey de o" ifadelerini kullanmıştı. Timur, önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yayınlayacak.

Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar

2 SENEDE 3 KUPA

Galatasaray'daki 2 sezonunda 2 lig şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Timur, birçok yıldızın takıma kazandırılmasında başrol oynamıştı.

Taraftar kahrolacak! Erden Timur\'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar

Dursun Özbek, Galatasaray, Erden Timur, Süper Kupa, Sportif AŞ, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cemilrepost Demiroğlu: Süper kupayıda sayıyosunuz sizde haklısınız 0 15 Yanıtla
    Emir: çık maça oyna kazan ,ağlamamız bitmedi. 3 0
  • Spartali Hocca null: tabiki de beleş kupa:) 2 1 Yanıtla
    Özgür Kiday: Çıkıp oynasaydınız yeğenim . 0 0
  • Ender Kervancıoğlu: İkna edin ya. Kalsın. 1 0 Yanıtla

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