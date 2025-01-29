Ernest Muçi, Twente Maçı Öncesi Motivasyon Mesajı Verdi

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Beşiktaş 'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, "Umarım iyi bir sonuç olur yarın. Athletic Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Ona göre oynamamız gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun aynı şekil devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zor bir maç olacak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Beşiktaş, yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. de Grolsch Veste Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maç karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcusu Ernest Muçi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son maçlardaki çıkışı hakkında Muçi, "Motivasyonla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Sadece ben değil, takımdaki her oyuncunun her maç istikrarlı bir şekilde kendilerini göstermesi gerekiyor. Bu anlamda beraber bir şekilde bunu iyiye götürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'MAÇI KONTROL ETMEMİZ GEREKİYOR'

Zor bir maç olacağını ifade eden Muçi, "Umarım iyi bir sonuç olur yarın. Athletic Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynuyoruz. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Ona göre oynamamız gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun aynı şekil devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'İNİŞ VE ÇIKIŞLARIN OLDUĞUNU KABUL ETMELİYİZ'

Bilbao maçının geçmişte kaldığına değinen 23 yaşındaki futbolcu, "Athletic Bilbao maçı geçmişte kaldı. Geçmişle alakalı konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Yarına odaklanmalıyız. Futbolda da sürekli iyi olmak biraz zor bir durum. İniş ve çıkışların olduğunu kabul etmeliyiz. Önemli olan çalışmaya devam etmek" ifadelerine yer verdi.

Ernest Muçi sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Tabii ki benim hedeflerim ve hayallerim var. Buradaki her kupayı kazanmak istiyorum. Takımın da hedefi bu yönde. Yeni bir hocamız var. Onunla birlikte de bu hayallere ve hedeflere ulaşmaya devam edeceğiz."