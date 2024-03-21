Ersen Martin'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika
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Spor

Ersen Martin'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi

Ersen Martin\'in Cenazesi İzmir\'de Defnedildi

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katıldı. Martin, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok futbolcu ve teknik direktör de katıldı. Rıza Çalımbay ve Servet Çetin, Martin'i anlatırken duygusal ifadeler kullandılar.

21.03.2024 18:04  Güncelleme: 18:27
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Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin'in cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti. Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından Martin'in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

SPOR DÜNYASI ORADAYDI

Cenazeye Martin'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Martin'in arkadaşları katıldı. Ersen Martin'in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

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"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

"Yıllardır benim öğrencim oldu" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Başarılı günler yaşadığımız dönemlerde başı çeken bir oyuncuydu. Çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu süreçte çok sıkıntı yaşadı. Hemen hemen herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Çok büyük değeri ve çok büyük bir karakteri kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

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"GENÇ YAŞTA OLUNCA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

İki sene takım ve oda arkadaşlığı yaptığını dile getiren teknik direktör Servet Çetin ise, "Futbol camiasının ender sevilen isimlerinden birisidir. Komik, neşeli ve sürekli pozitif olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ersen Martin'in Cenazesi İzmir'de Defnedildi - Son Dakika

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