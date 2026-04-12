Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
12.04.2026 16:06
Erzurum FK, Serkan Özbalta yönetiminde 1. Lig lideri olarak, 13 Nisan Pazartesi günü Boluspor karşısında galip gelmesi ve Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselme şansı elde edecek.

Trendyol 1. Lig'de sergilediği istikrarlı performansla normal sezonun bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, Süper Lig yolunda dev adımlarla ilerliyor.

ERZURUMSPOR SÜPER LİG İÇİN GÜN SAYIYOR

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 35. haftaya 75 puanla lider giren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig hasretini bitirmeye çok yaklaştı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselen ancak bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşen takım, 5 yıldır hasretini çektiği lige 3. kez çıkmaya çalışıyor.

Ligin 34. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılan Erzurumspor FK, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler ile puan farkını 4'e yükseltti. Takipçilerinin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Erzurum temsilcisi, üst lige çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

PAZARTESİ GÜNÜ ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEYEBİLİR

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta Erzurumspor FK, 13 Nisan Pazar günü Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Zirveyi ilgilendiren maçların 13 Nisan Pazartesi günü yapılacağı ligde Boluspor'u konuk edecek Erzurum temsilcisi, bu mücadeleyi kazanıp takipçilerinden Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig biletini alacak.

Erzurumspor FK, 13 Nisan Pazartesi günüki maçlar öncesi 75 puanla zirvede yer alırken Amed Sportif Faaliyetler 71 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde mavi-beyazlı ekip, son 3 haftada ise Sipay Bodrum FK (D), Özbeyli Bandırmaspor ve Arca Çorum FK (D) ile karşılaşacak.

İÇ SAHA VE DEPLASMANDA EN YAKIN TAKİPÇİLERİNİ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'den düştüğü 11 Mayıs 2021 tarihinden bu yana tekrar lige yükselmek için çabalayan Erzurumspor FK, bu sürede uzun bir dönem transfer yasaklarıyla uğraştı.

İstediği takviyeleri yapamayıp elindeki kadroyla uzun süre mücadele eden mavi-beyazlı ekip, yasağın kalkmasıyla 2025-2026 sezonu öncesinde 7 yerli, 4 yabancı olmak üzere 11 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Eminevim Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle (3-1) sona eren takım, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 ve Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan ekip, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Görçek Fotoğrafçılık Görçek Fotoğrafçılık:
    DADAŞLAR GELİYOR SÜPER LİĞ'E 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
