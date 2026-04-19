Erzurumspor Süper Lig\'e Yükseldi

1'inci Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bitime 2 hafta kala 5 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor'da, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta'ya futbolcularından sürpriz geldi. Toplantı sırasında içeri giren Erzurumsporlu futbolcular, gelenek gereği Özbalta'yı su şişeleriyle ıslatarak şampiyonluğu birlikte kutladı. Tecrübeli teknik adam, bu sürprizin ardından basın toplantısına yeniden başladı.

Mutlu olduklarını dile getiren Serkan Özbalta, "Böyle anlarda insanın kelime haznesi bir anda tükeniyor. Normalde birçok şeyi ifade edebilirken, şu an aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bir vefa göstermek gerekiyor. Fahri başkanımız Mehmet Sekmen'e teşekkür ediyoruz. Erzurumspor'un gelişiminde, büyümesinde ve tesisleşmesinde önemli katkıları oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ ANNEMİZİ KAYBETTİK'

Bodrum FK maçından 3 gün önce annesini kaybeden başkan Ahmet Dal'ı da anan Özbalta, "Ahmet Dal başkanımıza da teşekkür ediyorum. Kendisi 7/24 bizimle olmaya çalışıyor. Üç gün önce annesini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir büyüğümüzdü. Uzun süredir bir hastalık süreci vardı ve perşembe günü vefat etti. Bu nedenle kendisi çok üzgündü. Bu şampiyonluk belki ona bir nebze moral olacaktır" diye konuştu.

Özbalta, sezonun ilk bölümüne de değinerek, "İlk 13 haftada aslında takım hedeflenen ilk yedi sıranın dışına hiç çıkmadı. O dönemde de bunu sık sık dile getirdik. Kulübün hedefi ilk yediydi. Takım, önceki yıllara göre daha dengeli bir ekonomik yapıya sahipti. Oyuncuların alacaklarını karşılayabilecek, primleri ödeyebilecek ve tesisleşmeyi sürdürebilecek bir yapı oluşturulmuştu" ifadelerini kullandı.

'BİR HUZUR VAR İÇİMDE'

Özbalta, "Sezon başında yönetim, göze hoş gelen, oyunu domine eden ve rakip sahada daha fazla oynayan bir Erzurumspor hedeflediklerini ifade etti. Bu beklentiyi karşılayabilmiş olmak, insanlara mahcup olmamanın verdiği bir huzur oluşturuyor. İlk 13 haftada mağlubiyetimiz yoktu ve sürekli ilk yedi içinde kaldık. Ancak o dönemde taraftarlarımız zaman zaman duygusal tepkiler verdi" dedi.

Erzurum taraftarına da değinen Özbalta, "Erzurum insanı sert iklim şartlarına rağmen misafirperver ve merttir. Ülkenin her yerinde bunu görmek mümkündür. O dönemde üzerimizde baskı oluşturdular ama belki de bu durum bizi daha güçlü hale getirdi. Biz de pes etmeden çalışmaya devam ettik. Sonrasında oyunla paralel sonuçlar almaya başladık. 12 haftalık bir seri yakaladık. Ardından bir Ümraniye mağlubiyeti yaşadık ancak sonrasında 5 galibiyet ve bugün alınan beraberlikle hedefe ulaştık" sözlerini sarf etti.

'HEDEF KALICI OLMAK'

Başarıya rağmen hedeflerinin sürdüğünü belirten Özbalta, "Buradan özellikle Mehmet Sekmen'e desteklerini sürdürmesi için çağrıda bulunuyorum. Erzurum şehri son yıllarda önemli gelişim gösterdi. Tesisleşme ve kurumsal yapı açısından daha da güçlenmemiz gerekiyor. Süper Lig, diğer liglerden çok farklı ve daha zorlu. Bu nedenle kalıcı olmak en önemli hedefimiz" dedi.

'HAKKIM HELAL OLSUN'

Teknik ekibine de teşekkür eden Özbalta, "Zor dönemlerde birlikte mücadele ettiğimiz ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız son dönemde sık sık 'hakkını helal et' diyor. Bizim kültürümüzde insanlar hata yapabilir. Bu nedenle ben de herkese hakkımı helal ediyorum. Bu şampiyonluk tüm Erzurum halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

SEFER YILMAZ: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Maçın ardından Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Futbolcularını tebrik eden Yılmaz, "Hafta boyunca çalıştıklarımızın büyük bölümünü sahaya yansıttık. Golü yediğimiz kısa bölüm dışında oyunun büyük kısmında üstün olan taraftık. Çok sayıda pozisyona girdik. Rakibimiz korner bile kullanamadı. Ancak maç 1-1 sona erdi" dedi.

Play-Off hedeflerine değinen Yılmaz, "Amacımız Play-Off'a iyi bir sıralamayla girerek ev sahibi avantajını elde etmekti. Bu hedefi garantiledik. Kalan iki maça da aynı ciddiyetle hazırlanıp kazanmak istiyoruz. Play-Off'a en iyi şekilde girmeyi amaçlıyoruz. Erzurumspor'u da şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Kendilerine Süper Lig'de başarılar diliyorum. Bizim de hedefimiz Süper Lig'e yükselmek" diye konuştu.